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Sector rural

Yamandú Orsi lleva su agenda productiva a Salto y participa del Congreso de la Federación Rural

El objetivo es compartir experiencias entre productores de Salto y una visión común sobre el agro con la Federación Rural.

El Presidente Yamandú Orsi. participa de una actividad sobre el agro en Salto junto a la Federación Rural.

El Presidente Yamandú Orsi. participa de una actividad sobre el agro en Salto junto a la Federación Rural.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi visitó este sábado el departamento de Salto para inaugurar la Central Hortícola del Norte y participar en el Congreso de la Federación Rural, donde el crecimiento del agro y el desarrollo productivo estuvieron en el centro del debate.

El presidente desarrolló una intensa agenda en el departamento de Salto, marcada por actividades vinculadas al desarrollo productivo y al sector agropecuario. La jornada incluyó la inauguración de la Central Hortícola del Norte y su participación en el Congreso Anual de la Federación Rural, uno de los principales ámbitos de discusión del sector.

Centro Hortícola de Salto

La primera actividad tuvo lugar en la nueva Central Hortícola del Norte, ubicada en la intersección de las rutas 3 y 31. El emprendimiento busca fortalecer la cadena de comercialización de frutas y hortalizas en la región, mejorando la logística y generando nuevas oportunidades para productores y comerciantes del litoral norte.

Del acto participaron también los intendentes de Salto, Carlos Albisu; de Paysandú, Nicolás Olivera; y de Artigas, Emiliano Soravilla, además de autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Posteriormente, Orsi se trasladó a la sede de la Asociación Agropecuaria de Salto para participar en el Congreso de la Federación Rural, encuentro que reúne a productores, dirigentes y autoridades para analizar la situación del sector y discutir propuestas orientadas a impulsar su desarrollo.

En la previa del evento, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, destacó la relevancia del congreso como un espacio de intercambio y construcción colectiva. Según señaló, la instancia permite compartir experiencias entre productores y contribuir a la generación de una visión común sobre las necesidades del agro uruguayo.

Congreso Fderación Rural

Normey subrayó además la importancia estratégica del sector para la economía nacional. “Uruguay es un país netamente agropecuario. Si al agro le va bien, al Uruguay le va bien”, afirmó al convocar a participar de las actividades desarrolladas durante las jornadas del 29 y 30 de mayo.

El congreso incluye el tratamiento de diversos temas de interés para el sector rural, en un contexto en el que la producción agropecuaria continúa siendo uno de los principales motores de la economía del país. En ese marco, los ministros Gabriel Oddone y Alfredo Fratti cuentan con espacios específicos de exposición e intercambio con los participantes, abordando aspectos vinculados a la economía, la producción y las perspectivas para el agro.

La presencia del presidente en ambas actividades refuerza la importancia que el gobierno otorga a las políticas de desarrollo productivo y al diálogo con los distintos actores del sector agropecuario, considerado clave para el crecimiento económico y la generación de empleo en el interior del país.