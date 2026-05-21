Confirmado: El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre

Otras visitas a Uruguay

El anuncio reabre además la mirada histórica sobre las visitas papales al país. Hasta ahora, Uruguay ha recibido a dos pontífices en funciones:

En 1987, el papa Juan Pablo II visitó Uruguay en el marco de su extensa gira por América Latina. Fue la primera visita de un papa al país y dejó actos multitudinarios en Montevideo y un fuerte impacto político y social en la transición democrática.

En 2018, el papa Francisco estuvo en el Río de la Plata durante su visita a Chile y Perú, aunque no ingresó oficialmente a Uruguay; sí mantuvo gestos y referencias al país, pero sin una visita pastoral directa.

Con la llegada de León XIV, Uruguay volverá a recibir a un papa en funciones tras décadas, en un contexto distinto tanto para la Iglesia como para la sociedad uruguaya, con una agenda que se espera combine actos religiosos, encuentros institucionales y posibles recorridas por el interior del país.