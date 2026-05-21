El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre de este año, según confirmó la Iglesia Católica tras gestiones coordinadas con el Vaticano, en un anuncio que marca un nuevo capítulo en la relación entre el país y la Santa Sede. Es la segunda vez que nos visitará el Sumo Pontífice, la última vez fue en 1987.
40 años después
Confirmado: El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre
La confirmación de la fecha de visita del Papa León XIV a Uruguay llega casi 40 años después de la última visita oficial en 1987.