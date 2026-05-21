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León XIV |

40 años después

Confirmado: El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre

La confirmación de la fecha de visita del Papa León XIV a Uruguay llega casi 40 años después de la última visita oficial en 1987.

El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre.

El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre.

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El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre de este año, según confirmó la Iglesia Católica tras gestiones coordinadas con el Vaticano, en un anuncio que marca un nuevo capítulo en la relación entre el país y la Santa Sede. Es la segunda vez que nos visitará el Sumo Pontífice, la última vez fue en 1987.

El Papa León XIV arribará al país en noviembre con una agenda que incluirá actividades en Montevideo y distintos departamentos del interior, cuyos detalles aún están en definición. La visita será la primera de su pontificado al territorio uruguayo.

Otras visitas a Uruguay

El anuncio reabre además la mirada histórica sobre las visitas papales al país. Hasta ahora, Uruguay ha recibido a dos pontífices en funciones:

En 1987, el papa Juan Pablo II visitó Uruguay en el marco de su extensa gira por América Latina. Fue la primera visita de un papa al país y dejó actos multitudinarios en Montevideo y un fuerte impacto político y social en la transición democrática.

En 2018, el papa Francisco estuvo en el Río de la Plata durante su visita a Chile y Perú, aunque no ingresó oficialmente a Uruguay; sí mantuvo gestos y referencias al país, pero sin una visita pastoral directa.

Con la llegada de León XIV, Uruguay volverá a recibir a un papa en funciones tras décadas, en un contexto distinto tanto para la Iglesia como para la sociedad uruguaya, con una agenda que se espera combine actos religiosos, encuentros institucionales y posibles recorridas por el interior del país.

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