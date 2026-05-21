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Sociedad Alejandro Astesiano | Incómodo |

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Astesiano protagonizó fuerte discusión en vivo y cortó el programa

Secretos, confesiones e incomodidad: cruce entre Alejandro Astesiano y Mavi Rodríguez al aire se viralizó a pesar de que no resubieron ese programa a Youtube.

Astesiano y Rodríguez habrían protagonizado un fuerte cruce en el programa de ayer.

Astesiano y Rodríguez habrían protagonizado un fuerte cruce en el programa de ayer.

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El episodio del 21 de mayo de 2026 de No Estamos Locos, conducido por Alejandro Astesiano junto a Mavi Rodríguez, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana por una secuencia de tensión en vivo que derivó en corte de transmisión.

Momento incómodo

En determinado momento del programa apareció una invitada vinculada al mundo de la crónica policial, Romina Camejo, quién asesinó a su pareja en defensa propia; luego se inició una conversación que rápidamente se desordenó.

En un tramo del vivo, Rodríguez hizo una intervención donde sugirió una relación previa con Astesiano (“cuando nosotros nos pusimos de novio con Alejandro…”), lo que generó una gran incomodidad en él. Hasta el momento no han dicho públicamente que tengan una relación. Romina Camejo acotó "Por eso digo que soy la hija".

Astesiano la interrumpió, subió el tono y pidió avanzar con el programa. La dinámica se volvió cada vez más tensa, con interrupciones cruzadas, comentarios irónicos y reclamos sobre el rumbo del contenido.

El punto de quiebre llegó cuando Rodríguez insistió en continuar con el tema que ponía incómodo a Astesiano y este exigió cortar la transmisión. En ese momento el vivo se interrumpió de forma abrupta. Sin embargo se llegó a escuchar la frase incompleta: “Romina no sabe que él…”.

El programa no fue posteriormente subido completo a plataformas como YouTube como es habitual, lo que dejó solo fragmentos circulando en redes. Esa ausencia de registro íntegro terminó potenciando la viralización del episodio, que se difundió principalmente a través de recortes en Instagram, TikTok y cuentas de espectáculos.

El hecho instauró las dos lecturas posibles: como un conflicto real entre conductores con notables tensiones personales y otra que lo ve como parte del estilo del programa, que suele apostar a la confrontación como motor de audiencia.

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