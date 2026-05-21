Astesiano protagonizó fuerte discusión en vivo y cortó el programa

Astesiano la interrumpió, subió el tono y pidió avanzar con el programa. La dinámica se volvió cada vez más tensa, con interrupciones cruzadas, comentarios irónicos y reclamos sobre el rumbo del contenido.

El punto de quiebre llegó cuando Rodríguez insistió en continuar con el tema que ponía incómodo a Astesiano y este exigió cortar la transmisión. En ese momento el vivo se interrumpió de forma abrupta. Sin embargo se llegó a escuchar la frase incompleta: “Romina no sabe que él…”.

El programa no fue posteriormente subido completo a plataformas como YouTube como es habitual, lo que dejó solo fragmentos circulando en redes. Esa ausencia de registro íntegro terminó potenciando la viralización del episodio, que se difundió principalmente a través de recortes en Instagram, TikTok y cuentas de espectáculos.

El hecho instauró las dos lecturas posibles: como un conflicto real entre conductores con notables tensiones personales y otra que lo ve como parte del estilo del programa, que suele apostar a la confrontación como motor de audiencia.