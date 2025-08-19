Conociendo el Mercado de Trabajo

Desigualdades Territoriales y Sectoriales

Desde una perspectiva territorial, el interior del país mostró una menor volatilidad en el empleo, posiblemente debido a una estructura ocupacional menos vulnerable a cambios bruscos. En términos sectoriales, el informe destaca el dinamismo del sector de la Construcción, especialmente durante su fase de recuperación post pandemia, en contraste con un sector de Servicios que también ha mostrado recuperación, pero que resulta más susceptible a factores externos. La Industria, por su parte, mantiene un patrón estable, mientras que el Comercio se caracteriza por una alta estacionalidad.

Comportamiento Según el Tamaño de las Empresas

El comportamiento del empleo también varía según el tamaño de las empresas. Las micro y pequeñas empresas se destacan por su mayor dinamismo, registrando flujos significativos de creación y destrucción de empleo. En contraposición, las grandes empresas tienden a exhibir más estabilidad, con menores variaciones en los niveles de empleo. A nivel general, el cuarto trimestre del año suele evidenciar un aumento estacional, relacionado principalmente con las actividades turísticas y comerciales.

Relevancia y aportes de un Informe y análisis técnico

Este enfoque analítico proporciona una comprensión más precisa sobre la evolución del empleo en Uruguay, permitiendo identificar desigualdades estructurales y anticipar desafíos en la generación de trabajo. Además, el informe subraya la importancia de continuar monitoreando los efectos de los cambios tecnológicos, sectoriales y territoriales sobre el mercado laboral. La capacidad de adaptarse y responder a estos cambios será fundamental para fortalecer el empleo y promover un desarrollo económico inclusivo y sostenible en el país.

Recuadro:

El informe se centra en analizar los indicadores de la dinámica del empleo en las empresas, considerando las transformaciones en la creación y reducción de puestos de trabajo a lo largo del tiempo.

Se estudia el empleo no solo como un stock (número de personas ocupadas), sino como un flujo, observando cuántas personas ingresan, egresan, cambian de sector o región, lo que proporciona una visión más estructural del mercado laboral.

El análisis desagregado por sector económico, tamaño de empresa y región geográfica permite identificar patrones diferenciados de crecimiento, incorporación y salida del empleo, así como desigualdades estructurales.

La tecnología transforma las formas de trabajo y provoca simultáneamente la creación y reducción de ocupaciones, afectando la composición del empleo y su distribución sectorial.

Entre 2018 y 2019, el mercado laboral formal mostró estabilidad; sin embargo, en el segundo trimestre de 2020, la pandemia resultó en una drástica reducción del empleo (19,36%) y una caída en la generación de puestos (2,91%).

En los años posteriores, se evidenció una recuperación gradual, con tasas de crecimiento generalmente superiores a las de reducción.

Durante la pandemia, las mujeres fueron las más afectadas, con una caída del 16,62% en el segundo trimestre de 2020, pero posteriormente mostraron una recuperación sólida en trimestres posteriores (9,19% y 4,77%).

Las tasas de crecimiento más altas suelen registrarse al final del año, sugiriendo una estacionalidad positiva, principalmente en sectores como comercio y servicios.

