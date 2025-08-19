Conociendo el Mercado de Trabajo

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó un informe técnico que ofrece un análisis exhaustivo sobre la dinámica del empleo en las empresas formales de Uruguay, centrado en los procesos de creación, reducción y transformación de puestos de trabajo entre 2018 y 2024. Este estudio se aleja de la simple contabilización de personas ocupadas y se adentra en los flujos laborales: quiénes ingresan, egresan, cambian de sector o región, y cómo estos movimientos moldean el mercado laboral.
Estabilidad y Ruptura Durante la Pandemia
De acuerdo con el informe, el período entre 2018 y 2019 reflejó una estabilidad relativa en el empleo formal. No obstante, el segundo trimestre de 2020 marcó un punto de quiebre significativo debido a la pandemia de COVID-19, que resultó en una drástica reducción de la generación de empleo del 2,91% y un aumento en la disminución de puestos de trabajo que alcanzó el 19,36%. A partir de este momento crítico, se inició una recuperación gradual, con saldos netos positivos en la mayoría de los trimestres subsiguientes.
Impacto Diferenciado por Género
El análisis del informe revela notables diferencias en el impacto del empleo según el sexo. Las mujeres fueron las más afectadas inicialmente, con una caída neta del empleo del 16,62% en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, su recuperación ha sido más activa, llegando a registrar picos de crecimiento neto de hasta 9,19%. Por otro lado, los hombres experimentaron una disminución algo menor (-13,97%), pero su proceso de recuperación ha sido más lento y menos sostenido.
Desigualdades Territoriales y Sectoriales
Desde una perspectiva territorial, el interior del país mostró una menor volatilidad en el empleo, posiblemente debido a una estructura ocupacional menos vulnerable a cambios bruscos. En términos sectoriales, el informe destaca el dinamismo del sector de la Construcción, especialmente durante su fase de recuperación post pandemia, en contraste con un sector de Servicios que también ha mostrado recuperación, pero que resulta más susceptible a factores externos. La Industria, por su parte, mantiene un patrón estable, mientras que el Comercio se caracteriza por una alta estacionalidad.
Comportamiento Según el Tamaño de las Empresas
El comportamiento del empleo también varía según el tamaño de las empresas. Las micro y pequeñas empresas se destacan por su mayor dinamismo, registrando flujos significativos de creación y destrucción de empleo. En contraposición, las grandes empresas tienden a exhibir más estabilidad, con menores variaciones en los niveles de empleo. A nivel general, el cuarto trimestre del año suele evidenciar un aumento estacional, relacionado principalmente con las actividades turísticas y comerciales.
Relevancia y aportes de un Informe y análisis técnico
Este enfoque analítico proporciona una comprensión más precisa sobre la evolución del empleo en Uruguay, permitiendo identificar desigualdades estructurales y anticipar desafíos en la generación de trabajo. Además, el informe subraya la importancia de continuar monitoreando los efectos de los cambios tecnológicos, sectoriales y territoriales sobre el mercado laboral. La capacidad de adaptarse y responder a estos cambios será fundamental para fortalecer el empleo y promover un desarrollo económico inclusivo y sostenible en el país.
El informe se centra en analizar los indicadores de la dinámica del empleo en las empresas, considerando las transformaciones en la creación y reducción de puestos de trabajo a lo largo del tiempo.
Se estudia el empleo no solo como un stock (número de personas ocupadas), sino como un flujo, observando cuántas personas ingresan, egresan, cambian de sector o región, lo que proporciona una visión más estructural del mercado laboral.
El análisis desagregado por sector económico, tamaño de empresa y región geográfica permite identificar patrones diferenciados de crecimiento, incorporación y salida del empleo, así como desigualdades estructurales.
La tecnología transforma las formas de trabajo y provoca simultáneamente la creación y reducción de ocupaciones, afectando la composición del empleo y su distribución sectorial.
Entre 2018 y 2019, el mercado laboral formal mostró estabilidad; sin embargo, en el segundo trimestre de 2020, la pandemia resultó en una drástica reducción del empleo (19,36%) y una caída en la generación de puestos (2,91%).
En los años posteriores, se evidenció una recuperación gradual, con tasas de crecimiento generalmente superiores a las de reducción.
Durante la pandemia, las mujeres fueron las más afectadas, con una caída del 16,62% en el segundo trimestre de 2020, pero posteriormente mostraron una recuperación sólida en trimestres posteriores (9,19% y 4,77%).
Las tasas de crecimiento más altas suelen registrarse al final del año, sugiriendo una estacionalidad positiva, principalmente en sectores como comercio y servicios.
Dinamismo Sectorial:
Construcción: Muestra el mayor dinamismo y creación neta sostenida de empleo.
Servicios: Recupera bien post-pandemia y se consolida con niveles positivos.
Industria: Presenta un crecimiento intermitente, con trimestres que aún muestran reducción de empleo.
Comercio: Traza un camino inestable desde 2022, siendo el sector con menor dinamismo.