Destitución de Curbelo: ASSE constató gravísimas irregularidades financieras y administrativas

Irregularidades financieras y administrativas

El documento al que accedió este medio cita las siguiente irregularidades:

- Se observa un manejo discrecional de recursos a través de la Fundación Hemovida, realizando actividades de alto costo y baja efectividad financiera que impactan negativamente en los gastos del Servicio Nacional de Sangre. Esta Fundación ha decidido resguardar lo recaudado para el Banco de Leche Materna fuera del alcance del doctor Curbelo.

- Se han constatado problemas en el manejo financiero y sobregiros presuuestales.

- Se han constatado jornadas de recolección de sangre fuera de la región mediante el uso del Hemobus sin comunicación ni autorización del SNS. Estas jornadas revisten una gravedad institucional extrema por los siguiente motivos:

- A) La dirección técnica ha permitido el patrocinio de estas colectas por parte de empresas de bebidas alcohólicas (cerveza y vino) lo cual es inaceptable para un prestador de salud publica y contraviene cualquier política de promoción de salud.

- B) Se han desviado recursos públicos para realizar jornadas a pedido expreso de instituciones privadas, como MP entre otras.y para usuarios ajenos a ASSE, afectando el stock y recolección de los bancos de sangre locales.

- C) Estas acciones violan las cláusulas de destino de las unidades móviles (Hemobus) que exigen autorización previa del SNS.

- Viáticos excesivos. Se han generado compromisos por concepto de viáticos para el personal sin previsión ni autorización del SNS, derivando en reclamos y retrasos en los pagos.

- Tras un análisis exhaustivo se ha constatado una admistración paralela y arbitraria por parte del doctor Jorge Curbelo. Su gestión se caracteriza por un desconocimiento sistemático hacia la autoridad del SNSy un manejo de la unidad como si fuera un ente autónomo ajeno al marco normativo y administrativo de ASSE.

- Gestión irregular de recursos humanos y precarización laboral .

- Se ha contratado fuera del marco legal.

- Existe incumplimientos en el pago de haberes.

- Se han realizado designaciones arbitrarias

- Hay conflictos y varias denuncias.

ASSE concluyó en que la falta de acceso por concurso al cargo; el desapego por las normas de contratación, el sobregiro de dinero y la asociación de la imágen de ASSE con marcas de bebidas alcoholicas y prestadores privados, configuran una gestión paralela de Hemovida.