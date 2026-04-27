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Sociedad Buceo | auto | conductor

Misteriosa muerte

Puertito del Buceo: auto a muy alta velocidad rompió barrera, cayó al agua y conductor murió

Investigan la muerte del conductor de un auto que rompió la barrera de la escollera del puertito del Buceo a alta velocidad y se hundió en el Río de la Plata.

Auto rompió barrera del muelle del puertito del Buceo y cayó al agua.

Auto rompió barrera del muelle del puertito del Buceo y cayó al agua.
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Por Redacción Caras y Caretas

A media mañana de este lunes, Prefectura y la Policía fueron alertados de que un auto se cayó al agua a la altura del puertito del Buceo (Montevideo), por lo que se inició un operativo en la zona, rescatando el vehículo y el cuerpo sin vida del chofer, que era la única persona que iba a bordo del vehículo.

Según testigos que se encontraban en algunas embarcaciones, el auto gris que cayó en la escollera del puertito del Buceo iba “a muy alta velocidad”. Narraron que sintieron la aceleración del motor y, posteriormente, vieron cómo el auto se fue rumbo al agua.

Tras el trabajo de buzos de la Armada, se pudo confirmar que dentro del vehículo había una sola víctima que todavía no fue identificada.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, señaló que el auto circulaba “a muy alta velocidad, se arrojó desde la escollera hacia el mar", incluso derribando la barrera que restringe el paso de autos civiles a esa zona.

Prefectura Nacional y la Fiscalía investigan las circunstancias que rodearon esta misteriosa muerte en el puertito del Buceo.

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