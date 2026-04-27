A media mañana de este lunes, Prefectura y la Policía fueron alertados de que un auto se cayó al agua a la altura del puertito del Buceo (Montevideo), por lo que se inició un operativo en la zona, rescatando el vehículo y el cuerpo sin vida del chofer, que era la única persona que iba a bordo del vehículo.
Misteriosa muerte
Puertito del Buceo: auto a muy alta velocidad rompió barrera, cayó al agua y conductor murió
Investigan la muerte del conductor de un auto que rompió la barrera de la escollera del puertito del Buceo a alta velocidad y se hundió en el Río de la Plata.