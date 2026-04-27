Detuvieron a barrabrava de Nacional sospechado de matar a José Ignacio Telechea

En las próximas horas, si el hombre confiesa o la fiscal del caso obtiene evidencia (cámaras lo ubican en el lugar del hecho) de su participación en el asesinato, será imputado por homicidio especialmente agravado.

Cómo fue el homicidio de “Nacho” Telechea

Sobre las 6:30, la policía recibió un llamado que alertaba la detenicación de disparos y un joven que cayó herido en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía corroboraron la información denunciada previamente.

Según el parte policial, Telechea (quien integra una de las facciones de la Barra Ámsterdam) había mantenido una discusión en un boliche de la zona con otro hombre (que sería el barrabrava de Nacional detenido) conocido por la víctima y su hermano, quien también estaba en la escena.

Nacho mantuvo una cruce verbal dentro del local nocturno con el atacante, la cual habría sido por fútbol y por una mujer, dijeron fuentes de la investigación a Caras y Caretas.

Cuando ambos se volvieron a cruzar en el exterior del boliche, el homicida -que estaba con otra persona- dentro de un auto, sacó un arma y efectuó cinco disparos contra el joven de 27 años desde el interior del vehículo y luego fugaron por Propios hacia la zona del Cerrito.