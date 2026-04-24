La fiscal desacreditó el relato de la defensa: Moisés fue detenido durmiendo en la casa

Acerca de las presiones que pueden recibir los jueces cuando existen casos que están en medio de la conversación pública, la presidenta de AMU añadió que “el juez que se siente presionado no debería ser juez”. Consultada por Caras y Caretas sobre qué sucede cuando existe tanta presión y en esos momentos la Justicia falla en función de la tribuna y que es dable pensar que esa presión surtió efecto, Mainard contestó que “el juez no puede fallar a la voz de la tribuna porque se tiene que basar en la ley, aunque piense diferente a la resolución que dicta tiene que resolver de acuerdo a derecho y los recursos son la garantía para revisar decisiones”.

Mainard admitió que existen los juicios paralelos porque todos opinamos y la opinión de la gente no se puede evitar. “Lo incorrecto es insultar y generar un ambiente que no es propicio pero el juez no es cierto que actúe al son del clamor popular”. Sostuvo que la del juez “es una profesión que da todas las garantías. Lo que es poco serio es que algunos periodistas condenen el trabajo de jueces estudiosos y trabajadores”. En cuanto a la sustitución de la medida cautelar, la presidenta de la agremiación de Magistrados dijo que “es un principio del proceso nuevo esperar el juicio en libertad”.

Este lunes, en la audiencia que discutió la medida cautelar de prisión domiciliaria para Moisés Martínez, la jueza penal María Noel Odriozola aclaró en dos oportunidades una al comienzo de la audiencia y la otra al finalizar que era la primera vez que encabezaría el debate sobre las medidas cautelares en el caso de Moisés Martínez, indicando además que quería dejar claro que no tuvo relación con la prisión preventiva que viene cumpliendo desde hace un año el hombre de 28 años. Odriozola asumió el caso en febrero pasado cuando fue jueza de juicio de este caso y el imputado ya venía en prisión preventiva dispuesta desde 2025.

En tanto, en la audiencia que se llevó adelante este lunes y que sustituyó la medida cautelar que estaba cumpliendo Martínez de prisión preventiva por prisión domiciliaria, cruzaron posiciones la nueva defensa de Martínez y la fiscal de Homicidios, Sabrina Flores. Si bien durante el intercambio de argumentos, el abogado y la representante del Ministerio Público debatieron acerca de la medida cautelar que se pretendía sustituir, quedó clara la posición de la fiscalía acerca cuál fue la conducta exacta de Moisés Martínez luego de asesinar a su padre.

Al inicio de la audiencia, el abogado de Martínez, Rodrigo Rey, dijo a la jueza Odriozola quien el lunes dictó sentencia de condena de primera instancia de 12 años de penitenciaría para Martínez que “no compartimos el fallo, pero en cuanto a los riesgos procesales que se discutieron en noviembre de 2025, se examinaron riesgos procesales compatibles con la posible vulneración de diligencias probatorias. Además recordó Rey, la Fiscalía dijo que correspondía la medida cautelar de prisión preventiva porque podía existir riesgo de fuga en atención a la gravedad del delito, más aún cuando en ese momento ya se conocía que la Fiscalía pediría 18 años de penitenciaría”. También dijo la Fiscalía recordó Rey que podía haber entorpecimiento de la investigación, precisamente, porque los testigos que declararían en juicio eran familiares cercanos y la Fiscalía entendió que Martínez podría incidir al tiempo que el domicilio que se propuso, en principio, para cumplir era el arresto domiciliario era la casa de su madre ubicada en Paysandú, quien a todo esto sería testigo del juicio.

Rey relató parte de la sentencia del juez de garantía que actuó antes del dictado de la condena y dijo que “el juez buscó cautelar la declaración de los testigos para que no se entorpeciera la investigación, pero en el fallo no está fundado el riesgo de fuga”, señaló el abogado, y añadió: “Si uno lee el fallo del juez, dice que el riesgo de fuga se puede cautelar de otra forma, pero lo que no se puede cautelar de otra manera es evitar que haya un entorpecimiento de la investigación”.

A su turno, la fiscal de Homicidios Sabrina Flores se opuso a este concepto: “La defensa se refiere al peligro de fuga como que no fue fundamentado y sin embargo en el numeral seis se fundamenta diciendo que ‘se mantienen los riesgos procesales, en lo que hace a la fuga es de fuerte potencialidad en lo que hace a su concreción, su situación procesal guarda relación con ese riesgo’”, subrayó la fiscal.

En cuanto al domicilio propuesto este lunes para que Moisés Martínez cumpla prisión domiciliaria, se trata también de un domicilio donde vive su madre pero en Montevideo: “Mi cliente, más allá de no compartir el fallo, quiere ser juzgado”, dijo el abogado Rodrigo Rey, al tiempo que señaló que en unas 30 sentencias, imputados con el doble de pena a la pedida a Moisés Martínez, obtuvieron arresto domiciliario para esperar el resultado de la sentencia de apelación.

Por su lado, la fiscal Sabrina Flores sostuvo que “no está en discusión la inocencia de Martínez porque ya se tiene una condena sobre este hecho donde se admite la responsabilidad”, y corrigió: “Mientras que en el cúmulo de sentencias mencionadas por la defensa rige el principio de inocencia, acá subrayó la fiscal ya hubo un acuerdo probatorio en el que el Sr. admite que mató a su padre”.

¿Qué hizo Moisés luego de matar a su padre?

La conducta de Moisés no era objeto de discusión de la audiencia que se llevó adelante este lunes, que solo se proponía cambiar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que venía cumpliendo el condenado en primera instancia. Su abogado, Rodrigo Rey, con el propósito de acreditar que su cliente no se fugará obteniendo la prisión domiciliaria, relató que éste, una vez que mató a su padre, “tuvo una interacción en libertad muy breve luego de cometer el hecho... Él dice ‘yo lo maté, descarté el arma y volví’. Cuando (el cuñado de Moisés Martínez) anuncia que llamaron al 911, se quedó en la escena del crimen y confesó el hecho. Eso es opuesto a querer fugarse, además de que es primario absoluto, cuenta con escasos recursos y tres hijos con los que mantiene apego”, relató el abogado.

En tanto, acerca del riesgo de fuga, la fiscal Flores respondió que “el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to turno indicó que el peligro de fuga se fundamenta, no solo en el peligro de sustraerse fuera del país ,sino dentro del país”. En medio del debate sobre la sustitución de la medida cautelar solicitada por la defensa del condenado Moisés Martínez, la fiscal Flores se distanció del relato del abogado sobre lo ocurrido luego de que Moisés Martínez mató a su padre: “Es muy claro: en el caso sucedió que el señor estaba durmiendo en la casa cuando la policía lo fue a detener, por tanto eso de que estaba esperando a la Justicia no fue tan así”. La fiscal Flores dijo que no seguiría profundizando acerca del fondo del asunto porque la audiencia solo tenía que ver con la sustitución de la medida cautelar. En este sentido, la fiscal Flores sostuvo: “Los abogados dicen que Martínez va a estar esperando a que la Justicia disponga si tiene que ir o no 12 años preso, no sé si va a esperar… Yo dudo porque hay una condena específica y concreta”. También se distanció del relato de la defensa en cuanto al rol de cuidador de sus hijos que tendría Martínez: “Hay una madre que se hace cargo de sus hijos, el rol de cuidador no es exclusivo, no discutimos que hay niños que sufren cuando sus padres están presos, pero la realidad del proceso requiere que Martínez esté preso. No hay otra medida que pueda conculcar el riesgo de fuga, no hay otra medida hoy en día”.

La fiscal finalizó su exposición en la audiencia indicando que “no es menor el Art. 224.2 literal I”, que establece los requisitos para disponer la prisión preventiva, presumiendo el riesgo de fuga cuando la Fiscalía impute homicidio agravado, “y acá ya no se trata de un imputado sino que ya es más grave porque ya hay una condena”, dijo la fiscal, quien también rechazó los dichos del abogado Rodrigo Rey: “Decir que toda la vida Moisés sufrió violencia por parte de su padre, bueno en el juicio se probó que la violencia fue hasta el 2010-2011”. Al finalizar la audiencia, el condenado en primera instancia Moisés Martínez se dirigió a la jueza y dijo: “Si Ud. me da la tobillera, yo me comprometo a mantenerla cargada todo el tiempo. Si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer, (pero) quiero estar más presente con mis hijos, y si tengo que estar encerrado en un cuarto voy a estar porque quiero ser un padre más presente”.

Al finalizar la audiencia, la jueza decretó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario con un sistema de dispositivo electrónico tobillera con baliza que recibe la señal de la tobillera por radiofrecuencia y la transmite al Centro de Monitoreo si existe alguna irregularidad. La jueza advirtió que este dispositivo requiere luz en el domicilio. La medida vencerá el próximo 26 de noviembre a las 20 horas, aunque antes puede ser modificada nuevamente. Luego de la sustitución de medida cautelar, la fiscal dijo que apelará, que el peligro de fuga existe “por el monto de la pena 12 años de penitenciaría”, y reiteró que Moisés no se sometió voluntariamente a la Justicia; es más, Moisés entiende que esto no es justicia porque la justicia la hizo él, según dijo, “cuando fue detenido”.