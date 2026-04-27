Asesinaron a un bebé de un año cuando balearon el auto de su padre en Colón

La víctima iba junto a su padre en un auto color rojo que muestra por lo menos siete balazos en la zona del parabrisas. Las dos víctimas fueron trasladadas a una mutualista en Colón, donde se confirmó la muerte del menor. En tanto, el padre recibió balazos en un brazo, en un hombro y en una oreja.

Ataque en Colón

El ataque tuvo en Pasaje J y Aparicio Saravia, a unos diez minutos de donde fue encontrado el auto. En ese lugar, la Policía incautó varios casquillos.

El vehículo quedó en el estacionamiento de un supermercado. El padre del niño pidió ayuda en el comercio, luego fue a la emergencia médica donde se constató la muerte del bebé.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, junto con la Fiscalía especializada. Por estas horas, los investigadores analizan cámaras de videovigilancia y recogen testimonios para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables, que se mantienen prófugos.