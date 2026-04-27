Asesinaron a un bebé de un año cuando balearon el auto de su padre en Colón

Un bebé de un año fue asesinado de un balazo en la cabeza en la zona de Colón. Según información que maneja la Policía, el ataque fue contra el auto en el que el menor iba junto a su padre.
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De acuerdo a información consignada por Telenoche (Canal 4), se escucharon alrededor de cinco disparos. La Policía aún no sabe si los atacantes iban a pie o en otro auto, lo cierto es que luego de cometer el hecho, se fugaron de la escena.
El padre del menor llegó a una emergencia situada frente a la plaza Colón. Allí se constató que el niño tenía al menos una herida de bala.
La víctima iba junto a su padre en un auto color rojo que muestra por lo menos siete balazos en la zona del parabrisas. Las dos víctimas fueron trasladadas a una mutualista en Colón, donde se confirmó la muerte del menor. En tanto, el padre recibió balazos en un brazo, en un hombro y en una oreja.
Ataque en Colón
El ataque tuvo en Pasaje J y Aparicio Saravia, a unos diez minutos de donde fue encontrado el auto. En ese lugar, la Policía incautó varios casquillos.
El vehículo quedó en el estacionamiento de un supermercado. El padre del niño pidió ayuda en el comercio, luego fue a la emergencia médica donde se constató la muerte del bebé.
La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, junto con la Fiscalía especializada. Por estas horas, los investigadores analizan cámaras de videovigilancia y recogen testimonios para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables, que se mantienen prófugos.