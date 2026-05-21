Después de tres años de sólida actividad y un posicionamiento firme en el sector del entretenimiento, Sitio anuncia oficialmente el inicio de una nueva etapa con su traslado al Parque Roosevelt. Este movimiento estratégico responde a la necesidad de consolidar un espacio integral, dotado de la infraestructura necesaria para recibir eventos de distintas escalas y características, manteniendo un estándar de producción de primer nivel.
Se muda
Sitio se mueve a Parque Roosvelt con amplia programación para distintos públicos
Sitio se muda al Parque Roosevelt con una propuesta multipropósito 360 para shows, empresas y el parque inflable más grande de la región.