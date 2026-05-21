Sitio se mueve a Parque Roosvelt con amplia programación para distintos públicos

Alianza clave y beneficios para el público

El crecimiento de Sitio continuará respaldado por Santander como sponsor principal. Esta alianza estratégica seguirá brindando beneficios directos a los clientes de la entidad bancaria, quienes accederán a una preventa exclusiva de 48 horas con un 15% de descuento en todos los eventos, además de mantener la opción de canjear entradas a través de su programa de puntos tradicional.

Estreno familiar en vacaciones de julio

Fiel a su compromiso de generar experiencias para todas las edades, Sitio mantendrá un fuerte foco en las actividades recreativas y familiares. En este marco, se confirmó el desembarco de Super Jump durante el próximo receso invernal de julio. Esta propuesta innovadora, dirigida a niños, niñas y adolescentes, presentará el parque inflable más grande de la región, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la temporada en la nueva locación.

Con esta mudanza, Sitio reafirma su evolución como un centro de espectáculos integral, abierto y adaptable a la demanda cultural y corporativa del país.