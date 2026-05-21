Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad SITIO | Parque Roosevelt |

Se muda

Sitio se mueve a Parque Roosvelt con amplia programación para distintos públicos

Sitio se muda al Parque Roosevelt con una propuesta multipropósito 360 para shows, empresas y el parque inflable más grande de la región.

Sitio se muda

Sitio se muda
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Después de tres años de sólida actividad y un posicionamiento firme en el sector del entretenimiento, Sitio anuncia oficialmente el inicio de una nueva etapa con su traslado al Parque Roosevelt. Este movimiento estratégico responde a la necesidad de consolidar un espacio integral, dotado de la infraestructura necesaria para recibir eventos de distintas escalas y características, manteniendo un estándar de producción de primer nivel.

Un centro multipropósito con visión 360

Desarrollado en alianza por las productoras nacionales Piano Piano y Key, el proyecto nació con la premisa de ser un espacio flexible y abarcativo. La llegada al Parque Roosevelt potenciará esta agenda diversa, diseñada para convivir con múltiples formatos que van desde grandes conciertos, festivales y shows internacionales, hasta eventos empresariales, exposiciones, actividades deportivas y propuestas orientadas a la comunidad.

Durante su trayectoria, Sitio ha enfocado sus esfuerzos en la profesionalización del sector del entretenimiento en Uruguay. Para este nuevo ciclo, el espacio mantiene sus estándares técnicos internacionales y un sistema operativo preparado para optimizar la organización, la seguridad y la experiencia del público asistente.

Alianza clave y beneficios para el público

El crecimiento de Sitio continuará respaldado por Santander como sponsor principal. Esta alianza estratégica seguirá brindando beneficios directos a los clientes de la entidad bancaria, quienes accederán a una preventa exclusiva de 48 horas con un 15% de descuento en todos los eventos, además de mantener la opción de canjear entradas a través de su programa de puntos tradicional.

Estreno familiar en vacaciones de julio

Fiel a su compromiso de generar experiencias para todas las edades, Sitio mantendrá un fuerte foco en las actividades recreativas y familiares. En este marco, se confirmó el desembarco de Super Jump durante el próximo receso invernal de julio. Esta propuesta innovadora, dirigida a niños, niñas y adolescentes, presentará el parque inflable más grande de la región, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la temporada en la nueva locación.

Con esta mudanza, Sitio reafirma su evolución como un centro de espectáculos integral, abierto y adaptable a la demanda cultural y corporativa del país.

Temas

Te puede interesar