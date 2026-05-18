"El Alemán": su nuevo disco introspectivo y la murga como "raíz" de la música uruguaya

El Alemán - Sodre

El nuevo disco se denomina “¿Yo quien sería?”, ¿qué significado tiene para vos?

El título de esta canción, que da nombre al disco, lo puso Federico Molinari, porque a mí me cuestan los títulos de las canciones. A esta canción le di muchas vueltas, tiene casi cuatro años, y toda la historia de la canción y lo que quería decir, pasó por muchos lugares.

La canción está medio basada en Colombina (Jaime Roos) y en un principio tenía el estribillo de esa canción, pero después le encontré este estribillo que me parece que dice mucho más. Tiene mucha historia y mucho de conversar con uno mismo.

Calificaste esta canción como muy introspectiva, ¿qué desafío te presenta exponer al público una canción tan personal?

A veces me pasa que me pregunto si esta canción habla demasiado de mí, y yo estoy gastando el tiempo que podés tener para decir un montón de cosas que pueden estar buenas, en una cuestión personal. Me he planteado esto.

Sin embargo, creo que se puede reflejar en muchas personas porque me he encontrado con un montón de ejemplos de personas con las cuales converso y digo: “¿a vos te pasa esto de la inseguridad, de perder un lugar o tu lugar ese que te está haciendo ser feliz o desarrollarse económicamente o ser querido?”. Porque a veces todos tenemos un lugar, algo físico, lo que sea, que hace que otras personas nos valoren, que básicamente es lo que al fin y al cabo todos queremos; de alguna manera ser queridos y eso nos pasa a todas las personas.

Entonces esta canción habla de eso; de plantear esa situación, de que todos tenemos algo que nos hace ser. Esto lo veo hasta en casos de personas que son violentas y pienso que esa persona no puede salir de ese papel, porque lo único que tiene es eso. Entonces, en el momento en que esa persona quiera salir de ese papel, se le va a complicar porque es la forma por la cual es querido o respetado, a todas las personas nos pasa.

También habla del miedo a perder ese lugar, que es algo que a muchos nos puede pasar, capaz que a otros no. Otras personas son más inconscientes y van caminando por el mundo sin saber que son amadas o son queridas por una condición y que esa condición en cualquier momento se puede terminar, puede pasar cualquier cosa y ahí dejas de ser quien sos.

¿Con qué tipo de disco nos vamos a encontrar o qué tipo de canciones vas a tener en este nuevo disco? ¿Va a haber alguna canción inédita?

Hay un par de canciones que van a salir dentro de poco. Una es con Lu Ferreira y la otra es con Spuntone y Mendaro. Creo que van a salir separadas porque el bajista de la banda me dijo que es conveniente ir sacando las canciones de a una.

Entonces va a salir primero la canción de Lu Ferreira que se llama Kamikazes, es una canción no he cantado en ningún lado. Y después Ofertas para curarse, que es la canción con Spuntone y Mendaro. Ahora estamos trabajando con Laura Canoura, una canción también que no la hemos grabado todavía pero que estamos de a poquito ensayándola y capaz que llegamos con esa canción también.

¿Qué te motivó a volver a embarcarte en la grabación de un disco después de tantos años? ¿Cuál fue el puntapié?

Fue muy raro que pasara tanto tiempo desde el último disco hasta ahora, me parece raro no haberme metido antes. Pero me pasa que trabajo tocando los fines de semana y también me gusta dar clases entre semana, que es algo que a mí me alimenta en muchos sentidos, entonces a veces también el tiempo para meterse en el estudio es complicado.

Me pasa que tengo muchas canciones, terminadas debo tener como quince, y después tengo cosas que empiezo a hacer. Hace poco se me perdió la computadora y ahí tenía un montón de canciones que tampoco era que me convencían tanto entonces dije “de última capaz que tengo que haber soltado eso”.

A veces le das demasiadas vueltas a canciones, textos o ideas, pero ir al estudio, grabarlas y querer compartirlas, es otro laburo. Ahora además de las tenés que pensar en el vídeo, lo que te lleva todo un trabajo.

En esta nueva modalidad de a las canciones tener que sumarle un video, ¿pensas la idea o la delegas?

No me sale bien delegar eso o si lo delego, lo delego a personas que les tengo mucha confianza, más que nada en la idea. No me sale dejar a alguien para que tome la iniciativa, porque en la canción vos estás queriendo decir una cosa, pero si lo que se dice a nivel del vídeo es muy diferente o es contradictorio, sería un problema.

Cuando vos sacas un vídeo tuyo que habla de la canción que vos hiciste, me parece que tendría que dialogar por lo menos intencionalmente con lo que quisiste decir a nivel textual.

El Alemán Meri Parrado

Yendo un poco al comienzo de tu carrera, ¿cómo empezaste con la música?

Tengo la suerte de haber nacido en un barrio bastante humilde como es el barrio Peñarol. Con los gurises del barrio hicimos una murga que se llamó Tiranos Temblad y fue una murga para hacer un corso vecinal. No sé por qué se nos dio por hacer eso pero increíblemente, pasó es que ese año estaba la idea de que saliera una murga que era la Peñarola, que la estaba armando Edén Iturrioz.

El diariero del barrio, nos escuchó cantar con el corso y nos fue a invitar para que nos probáramos en la murga. Fue toda una cosa mágica, porque en el barrio Peñarol hacía treinta años que no había una murga. Creo que fue la Peñarola tres años y nada más. Entonces se dio justo que ese escalón estuviera ahí.

Yo digo que Carnaval es como un escalón enorme, porque es una ventanilla en la que te ve todo el país. Entonces, yo salí en la Peñarola y enseguida que salí y canté, Alejandro Balbis me conoció, le gustó como yo cantaba, entonces me llevó a La Falta.

Con quince años salí en la murga de mi barrio, y con diecisiete estaba saliendo en Falta y Resto. Fue un proceso muy rápido que te lo brinda Carnaval. Por eso, para mí es importante que en los diferentes barrios haya lugares donde los niños se puedan canalizar y se puedan mostrar. Hay veces que hay talentos en los barrios que están ahí y que van a quedar ahí porque los caminos no están dados para que ellos se puedan mostrar,

Yo tuve esa suerte en ese momento, pero de ahí en adelante fue un camino de mucho laburo. Desde chico entendí que era una responsabilidad, que esto es un trabajo importante y que había que tenerle mucho respeto y mucha responsabilidad. Muchas veces el escenario te lleva también a que vos te puedas desbordar pero siempre traté de mantenerme en línea porque el arte, la noche y todo eso, tiene como unos brazos medios poderosos que no están tan buenos.

¿Qué significa el Carnaval y sobre todo la murga?

El carnaval como expresión artística mundial es una cosa que no es nada nuevo en ningún lugar. Es el momento supuestamente donde vos te liberas, donde la moral queda de lado, eso es como la fiesta de carnaval.

El carnaval en Uruguay es muy particular porque hace un tiempo que ya no es así, que no es que uno libera la moral, sino que por el contrario, se pone mucho en juego la conciencia, el pensar lo que se está haciendo, por varias razones.

Primero porque siempre se están teniendo opiniones acerca de cuestiones de lo que está pasando en el país, opiniones muchas veces serias. Y segundo porque te demanda estar bien físicamente y todo. Entonces ese carnaval que se conoce en el mundo, que se conocía acá antes, que era del desahogo, del soltar y todo eso, no existe.

Entonces dentro de nuestro carnaval, que ya de por sí es raro, está la murga, que tiene más de cien años de historia propia, que se fue construyendo, que se fue parando peldaño a peldaño, que se fue armando de a poco. Por eso, para mí la murga en Uruguay es como una raíz.

Pienso que hay diferentes géneros, en diferentes países, que dan raíz a las diferentes expresiones artísticas. Pensar en un árbol y las hojas del árbol como las diferentes expresiones artísticas que hay en un país. Yo creo que la murga es parte de la raíz. El candombe, la milonga, el folclore son raíces de nuestra música. Después de ahí devienen otras cosas y vienen influencias de otro lugar.

Considero que la murga es raíz y por eso también demanda mucho respeto a lo que uno vaya a hacer, a lo que uno vaya a innovar con respecto a la murga.

¿Pensás volver a salir murga?

A veces extraño y me dan ganas de salir. Tengo la suerte que todavía me llaman y para este carnaval, por suerte, me han llamado de varias murgas. Pero este no puede ser el año, porque estoy armando el disco y va a ser medio imposible, pero más adelante seguramente en algún momento vuelva a salir.

Tus canciones suelen apuntar y tener mucha sensibilidad social, en ese marco te pregunto, ¿cómo ves la realidad del mundo con todos los conflictos activos?

Estoy todo el día informándome y discutiendo sobre estas cosas y amargandome básicamente, en el mundo en el que vivimos, amargándome. Como resúmen, lo que te puedo decir es que hace un tiempo era una persona que no tenía esperanza para nada, pensaba que el mundo cada vez se iba deteriorando más pero de un tiempo a esta parte eso empezó a cambiar con lo que está haciendo China.

Para mí lo que está haciendo China es como un peldaño superador del capitalismo. Creo que este capitalismo el cual transitamos, se está agotando, porque se está devorando a sí mismo, como decía Marx. Los números de las personas que son las dueñas del mundo son una locura.

Hace poco salió el informe de Forbes de los multimillonarios, y vos cuando empezás a ver la cantidad de riqueza que ellos tienen y la que tiene el resto del mundo, es ilógico. Y yo pienso que si toda la población supiera de verdad eso, si entendiera todo eso, sería una revolución. Lo que está haciendo China es una superación de eso.

Hay personas que dicen que China es capitalista o comunista, pero lleva su modelo, a su manera. Me parece que hay muchas cosas que hace que son atendibles y que por ejemplo, si vos ves acá en Uruguay, las empresas más importantes para nosotros, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la luz, las telecomunicaciones tan importantes son del Estado. Me parece que es por ahí que cada lugar tiene que ser soberano con lo que le parece que es importante para el colectivo.

En ese sentido, observando bastante lo que viene pasando y cómo viene llevando China adelante su política, tengo un poco de esperanza ahí. Mi pequeña esperanza está en tratar de tener un modelo de mundo, porque siempre hay un gobierno y un modelo de mundo que el resto tiene que respetar aunque no quieras, y que ese modelo que se viene me parece que es un poco más esperanzador.