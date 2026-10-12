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Deportes Aguirre | Club Atlético Peñarol | Torneo Clausura

Preocupado

Aguirre se mostro crítico con Peñarol: "Jugando así no se llega a nada"

"El equipo tiene que mostrar una recuperación inmediata", dijo el entrenador de cara al partido ante Liverpool del próximo domingo.

El DT de Peñarol, Diego Aguirre.

El DT de Peñarol, Diego Aguirre.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol igualó 1-1 frente a Progreso en el Estadio Centenario el sábado por la décima fecha del Torneo Clausura, dejando escapar dos puntos claves en la recta final del campeonato. Tras el encuentro, el director técnico aurinegro, Diego Aguirre, se mostró sumamente crítico con el nivel mostrado por su equipo y reconoció abiertamente que el rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas.

Durante la conferencia de prensa, Aguirre no ocultó su preocupación y admitió que el plantel cayó en un exceso de confianza. “La verdad que hicimos un mal partido. Creo que, de alguna forma, hubo una subestimación, porque el equipo no respondió en ningún momento y dejamos dos puntos importantes”, expresó el entrenador, remarcando que el planteo y la ejecución estuvieron alejados de lo planificado.

El técnico intentó torcer el rumbo del partido en el complemento modificando la estructura táctica, pasando de una línea de tres a cuatro defensores para ganar presencia ofensiva y frenar los avances rivales por las bandas. Sin embargo, reconoció que los ajustes no funcionaron. “Buscamos variantes porque la cosa no estaba saliendo, pero tampoco en el segundo tiempo. Solamente los primeros minutos tuvimos control y alguna situación, pero después caímos en mucho nerviosismo. No podíamos encontrar una conexión ni hacer pases seguidos”, analizó, agregando que la ansiedad llevó a confundir la rapidez con el apuro y a generar constantes imprecisiones.

"Jugando así no se llega a nada", dijo Aguirre

Consultado sobre los aspectos que debe corregir el conjunto carbonero, la respuesta de "La Fiera" fue contundente: “En todos los aspectos”. A pesar del trago amargo, recordó que Peñarol sigue bien posicionado a falta de cinco fechas para el cierre del torneo, aunque fue enfático sobre las exigencias que se avecinan. “Estamos con esa presión y todos queremos llegar a fin de año con el objetivo de ser campeones, pero, obviamente, jugando así no se llega a nada”, sentenció.

En relación a nombres propios, el estratega valoró el ingreso de Franco González desde el banco de suplentes en las últimas presentaciones, señalando que "entró bien, aportó y es importante". Por otro lado, aclaró la situación de Luis Angulo, explicando que, si bien el futbolista ya se encuentra recuperado, aún requiere ganar ritmo físico antes de volver a ser tomado en cuenta.

Finalmente, Aguirre instó a dar vuelta la página de inmediato y enfocar todos los esfuerzos en el próximo compromiso ante Liverpool, previsto para el próximo domingo. El DT calificó dicho encuentro como clave para mantener vivas las aspiraciones aurinegras, asegurando que el grupo necesita mostrar una reacción futbolística y anímica de forma urgente para seguir peleando por el título.

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