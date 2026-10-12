Aguirre se mostro crítico con Peñarol: "Jugando así no se llega a nada"

"Jugando así no se llega a nada", dijo Aguirre

Consultado sobre los aspectos que debe corregir el conjunto carbonero, la respuesta de "La Fiera" fue contundente: “En todos los aspectos”. A pesar del trago amargo, recordó que Peñarol sigue bien posicionado a falta de cinco fechas para el cierre del torneo, aunque fue enfático sobre las exigencias que se avecinan. “Estamos con esa presión y todos queremos llegar a fin de año con el objetivo de ser campeones, pero, obviamente, jugando así no se llega a nada”, sentenció.

En relación a nombres propios, el estratega valoró el ingreso de Franco González desde el banco de suplentes en las últimas presentaciones, señalando que "entró bien, aportó y es importante". Por otro lado, aclaró la situación de Luis Angulo, explicando que, si bien el futbolista ya se encuentra recuperado, aún requiere ganar ritmo físico antes de volver a ser tomado en cuenta.

Finalmente, Aguirre instó a dar vuelta la página de inmediato y enfocar todos los esfuerzos en el próximo compromiso ante Liverpool, previsto para el próximo domingo. El DT calificó dicho encuentro como clave para mantener vivas las aspiraciones aurinegras, asegurando que el grupo necesita mostrar una reacción futbolística y anímica de forma urgente para seguir peleando por el título.