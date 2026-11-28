Y cuando le preguntaron si efectivamente era su último partido, no dejó lugar a dudas: «Sí, total. Es el cierre de mi carrera».

El Centenario tenía para él un significado especial. Allí había debutado profesionalmente con Montevideo Wanderers, muchos años antes de convertirse en uno de los arqueros más reconocidos del fútbol sudamericano. Esta vez regresó con la camiseta de Estudiantes, para disputar una final continental y, sin saberlo públicamente hasta ese momento, protagonizar el último capítulo de su trayectoria.

«Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde yo debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir», recordó, agradecido por el acompañamiento de los simpatizantes del equipo platense.

También hubo lugar para los afectos más cercanos. Su familia, sus amigos y su padre estaban allí, en una noche que seguramente quedará guardada para siempre. «Está mi familia afuera, a la que le mando un abrazo, mis amigos, mi viejo. Y la verdad que es difícil, voy a intentar hablar poco ahora, pero me voy feliz», expresó.

La decisión de retirarse ya había sido conversada con la dirigencia de Estudiantes y con Sebastián Verón, aunque el arquero todavía no la había hecho pública. Después del encuentro se tomó el tiempo de agradecer a sus compañeros, al presidente del club y a quienes lo acompañaron en esta última etapa.

Final de Libertadores y una carrera llena de títulos

Muslera se va después de una trayectoria que lo llevó por distintos países y lo instaló entre los arqueros más importantes de su generación. A lo largo de su carrera consiguió 25 títulos oficiales: 24 a nivel de clubes y uno con la selección uruguaya, con la que conquistó la Copa América de 2011.

Su etapa más extensa y exitosa transcurrió en el Galatasaray de Turquía, donde jugó entre 2011 y 2025. Allí disputó 536 partidos y levantó 19 trofeos, entre ellos ocho campeonatos de liga. También defendió los arcos de Lazio, Nacional y Estudiantes, además de sus primeros pasos en Wanderers.

Con Uruguay fue protagonista de una generación que devolvió a la selección a los primeros planos internacionales y que tuvo en la conquista de la Copa América de Argentina 2011 uno de sus momentos inolvidables.

En 2025, después de una prolongada etapa en Turquía, regresó al fútbol sudamericano para incorporarse a Estudiantes. El club argentino le abrió las puertas y le permitió seguir compitiendo al máximo nivel hasta alcanzar una nueva final continental.

Faltó la Copa

Esta vez no hubo copa para levantar ni festejo para compartir con sus compañeros. Hubo una derrota, abrazos, agradecimientos y una certeza: ya no habría otro partido.

El fútbol suele ofrecer despedidas rodeadas de homenajes, estadios llenos y ovaciones. Muslera tuvo algo quizá todavía más especial: pudo cerrar su historia donde había empezado, en el césped del Centenario, en su casa. El resultado quedó para la estadística. La emoción de ese último adiós, seguramente, permanecerá mucho más tiempo.