Javier García y los millones de dólares invertidos para evitar un desguace

Uruguay SUB200

"37 científicos (entre biólogos, oceanógrafos, arqueólogos y técnicos en robótica) se embarcarán para una expedición que es considerada ‘un hito’ para la ciencia uruguaya. Partirán en agosto en una misión que se denomina ‘Uruguay SUB200: Viaje a lo desconocido’. Es un programa de exploración marina impulsado por instituciones científicas y académicas que tiene como objetivo avanzar en el conocimiento de los ecosistemas marinos profundos", anunciaba El Observador.

La misma noticia ampliaba que "lo harán a bordo de un buque científico denominado Falkor (too), uno de los más avanzados del mundo y que pertenece al Schmidt Ocean Institute, organización sin fines de lucro fundada por el exejecutivo de Google, Eric Schmidt. El equipo científico está liderado por los investigadores Alvar Carranza (CURE) y Leticia Burone (Facultad de Ciencias), quien dijo a El Observador que la campaña será un antes y un después ya que, por ejemplo, permitirá a los biólogos estudiar los organismos que viven en el fondo del mar, muchos de los cuales pueden ser especies no conocidas que estén tanto visibles como microscópicas. Como la expedición es muy cara —movilizar solo el buque cuesta U$S 3 millones—, para aprovechar el tiempo los científicos se turnarán para trabajar las 24 horas del día. En total harán 50 paradas en puntos estratégicos entre los 200 y 3.500 metros de profundidad. La mayoría de los investigadores serán uruguayos, aunque también habrá brasileños, argentinos, chilenos, franceses y alemanes".

El lanzamiento de la actividad "Campaña oceanográfica FkT 250812” y del programa “Uruguay SUB200: Viaje a lo desconocido” tuvo lugar durante la Expo Uruguay Sostenible 2025, el viernes 6 de junio, en la sala Tonina del Antel Arena, con la participación del CURE y el Ministerio de Ambiente. La noticia del avanzado estudio científico en el océano en aguas territoriales uruguayas, trajo a la memoria, inversiones que durante la gestión del exministro Javier García se llevaron adelante.

Compra hacia lo desconocido

Si la expedición científica se cataloga como viaje a lo desconocido, la compra del buque también navegó como en aguas desconocidas. La Armada Nacional de Uruguay adquirió en noviembre del 2022 en Estados Unidos el buque científico ROU 22 "Oyarvide", anteriormente conocido como RV Mount Mitchell, por un valor de 3.5 millones de dólares. La compra se realizó a la firma estadounidense Global Seas LLC, ubicada en Seattle, Washington. El buque fue sometido a una renovación completa antes de su entrega a Uruguay, ya que, al igual que los Hércules, estaba pronto para el desguace.

La presencia del ministro Javier García en Estados Unidos para la compra del buque no es casual. Alguien que conoce bien el mundo de los astilleros y maquinaria militar residiendo en América del norte es el exintegrante de la Armada Gerardo Moreira, más conocido como “el Bocha” entre sus excamaradas de armas y militantes de la lista 40 del Partido Nacional. Aunque no hay elementos para confirmar o desestimar que pudo ser quien avisó a García de la compra, Moreira sería un actor fundamental en el negocio de la construcción de las dos OPV en el puerto de Vigo, y en la compra de un helicóptero para el hijo del excomandante de la Armada, Jorge Wilson.

En noviembre del 2024, el exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, encabezó la ceremonia de recepción del buque científico ROU 22 Oyarvide en el puerto de Montevideo. La inversión fue de 3.500.000 dólares. El barco ofrece una amplia capacidad de trabajo en operaciones que deben realizarse en exteriores. “Es un antes y un después para la comunidad científica uruguaya”, consideró.

Asistieron también al acto el comandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson; el comandante de la flota de la Armada, Mario Vizcay, y el jefe de las Fuerzas del Mar, Rodrigo Pazos, entre otras autoridades y personal militar.

Castaingdebat aseveró que, con esta incorporación, el país recuperó la capacidad de investigación científica y relevamiento de datos que se había perdido en 2015. En ese sentido, detalló que la nave se utilizará para misiones en el continente antártico, proyectos dirigidos por la Universidad de la República y la concreción de estudios de batimetría de acceso al puerto de Montevideo. “Es un antes y un después para la comunidad científica uruguaya”, consideró.

Vizcay manifestó orgullo por la integración del buque y la definió como un hito. Además, informó que la adquisición se concretó con fondos del presupuesto de la Armada. “Tiene equipamiento más moderno, mejores prestaciones en sus laboratorios y más capacidad de carga”, destacó. Sin embargo, oficiales de la Armada sostienen que con la plata que se gastó en esta nueva inversión, se podría haber mejorado el equipamiento del Oyarvide 1.

A lo Hércules

El buque fue presentado de esta manera: "Con casi 280 metros cuadrados de superficie en la cubierta, el barco ofrece la capacidad de trabajar en operaciones que deben realizarse en exteriores y puede cargar hasta dos contenedores de 20 pies, y permite realizar tareas de mapeo del fondo marino hasta la profundidad total del océano". Sin embargo, un informe técnico hecho llegar a nuestra redacción en enero del 2025 confirma que el "buque científico" tiene serios problemas estructurales.

Para los oficiales de la Armada, "lo medular acá es que el exministro García se gastó casi 4 millones de dólares comprando un buque científico, pero como está todo podrido, no puede utilizarse para lo que se dijo que iba a utilizarse. Los científicos uruguayos tienen que salir a conseguir subirse a buques extranjeros (que se apropian de la información recabada de nuestras aguas) porque la comprita, además de cara, es inútil".

Por otro lado, su velocidad máxima es de 8 nudos (unos 15 kilómetros por hora) y paradojalmente, a pesar de haber sido adquirido para tareas de estudios científicos, está realizando tareas de patrullaje en el Río Uruguay y el mar territorial, tareas que, dada su escasa velocidad y tener un porte más de embarcación civil que militar, siquiera puede cumplir, dicen los oficiales.

En enero del 2025 el buque fue sometido a estudios técnicos que no logró superar. Se le realizó un ensayo de estanqueidad por capilaridad con líquidos penetrantes coloreados. El informe completo se encuentra publicando en: https://www.carasycaretas.com.uy/politica/los-casi-4-millones-dolares-tirados-al-mar-javier-garcia-n85312

En defensa de nuestros científicos

Con algo de humor negro, los oficiales comentan que dentro de todo es una tranquilidad que los científicos uruguayos compartan la expedición en un buque en condiciones de hacer su trabajo y de garantías. La preocupación no es baladí; el 6 de marzo del 2024 en la Base Artigas en la Antártida un grupo de científicos uruguayos pertenecientes a la Udelar y a la UTEC quedó varado debido a problemas mecánicos en el avión Hércules que debía trasladarlos de regreso a casa.