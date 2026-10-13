El análisis de Forlán de la gira por Asia, los problemas en el arco y la vuelta al gol de Darwin

Respecto a lo que se viene, Diego Forlán marcó la importancia de poder disputar los dos encuentros en el mes de noviembre. No descartó que se pudieran jugar en Uruguay estos amistosos o fuera de nuestro país.

Los problemas en el arco y la vuelta al gol de Darwin

Durante la conferencia de prensa, el entrenador contó que ante la situación de Sergio Rochet, quien lesionado no pudo ser parte de la gira, la idea del cuerpo técnico fue probar a los tres goleros convocados. "Es una posición muy complicada, pero quedamos muy conformes con las tres actuaciones", aseguró.

“El caso de Santiago (Mele) es tal vez el más complicado porque no está teniendo los minutos necesarios en su equipo y todo golero necesita tener rodaje en su equipo pero quedamos muy conformes”, remarcó sobre quien fue el golero en la derrota ante Japón.

Además, Forlán se mostró "muy contento" por la vuelta al gol de Darwin Núñez. "Los 27 meses en la selección no son reales, porque jugas poco a lo largo del año por lo que es algo injusto. Le dije que sabía que tenía goles y que los iba a hacer, él no se va a olvidar lo que va a ser hacer goles. Para el Mundial llegó con una inactividad que para los futbolistas siempre es complicado", finalizó.