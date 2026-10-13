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Deportes Forlán | selección uruguaya | Diego Forlán

conformidad absoluta

El análisis de Forlán de la gira por Asia, los problemas en el arco y la vuelta al gol de Darwin

"Es una posición muy complicada, pero quedamos muy conformes con las tres actuaciones de los goleros", remarcó el entrenador de la selección uruguaya.

Diego Forlán en conferencia de prensa.

Diego Forlán en conferencia de prensa.

 Gastón Britos / FocoUy
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Este lunes en el Complejo Celeste, el entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán, brindó una conferencia de prensa tras lo que fue la gira por Asia. El entrenador hizo un análisis de los partidos, habló sobre el problema en el arco y la vuelta al gol de Darwin Núñez.

El balance de sus tres primeros encuentros amistosos, fue "muy positivo" en dónde el equipo mostró "la jerarquía que tiene". Pese a esto, lamentó la derrota ante Japón en dónde las sensaciones "fueron buenas" por lo que el cuerpo técnico "quedó conforme" con el rendimiento del equipo. " Con Corea hicieron un partido como hacía tiempo no veía a un equipo de la selección uruguaya jugar como ese día", apuntó.

"Para nosotros como cuerpo técnico, el hecho de que pese a haber sido parte de un proceso tan importante como el Mundial y que hayan aceptado venir a jugar estos amistosos fue muy importante. Demostraron compromiso y lo que realmente quieren con la selección", sostuvo respecto a lo que fue la predisposición del grupo para esta doble fecha.

Respecto a lo que se viene, Diego Forlán marcó la importancia de poder disputar los dos encuentros en el mes de noviembre. No descartó que se pudieran jugar en Uruguay estos amistosos o fuera de nuestro país.

Los problemas en el arco y la vuelta al gol de Darwin

Durante la conferencia de prensa, el entrenador contó que ante la situación de Sergio Rochet, quien lesionado no pudo ser parte de la gira, la idea del cuerpo técnico fue probar a los tres goleros convocados. "Es una posición muy complicada, pero quedamos muy conformes con las tres actuaciones", aseguró.

“El caso de Santiago (Mele) es tal vez el más complicado porque no está teniendo los minutos necesarios en su equipo y todo golero necesita tener rodaje en su equipo pero quedamos muy conformes”, remarcó sobre quien fue el golero en la derrota ante Japón.

Además, Forlán se mostró "muy contento" por la vuelta al gol de Darwin Núñez. "Los 27 meses en la selección no son reales, porque jugas poco a lo largo del año por lo que es algo injusto. Le dije que sabía que tenía goles y que los iba a hacer, él no se va a olvidar lo que va a ser hacer goles. Para el Mundial llegó con una inactividad que para los futbolistas siempre es complicado", finalizó.

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