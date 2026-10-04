Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes torneo |

Deportivo Maldonado no afloja

Liverpool tomó la punta y la novena fecha del Clausura sigue con varios duelos decisivos

El equipo negriazul venció 3-2 a Progreso y aprovechó la jornada para quedar como líder del torneo corto. Deportivo Maldonado goleó a Central y Albion dio la sorpresa ante Defensor Sporting.

liverpool
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya comenzó con tres partidos y dejó movimientos importantes en la parte alta y baja de la tabla. Liverpool fue el gran ganador del sábado: derrotó 3-2 a Progreso en el Parque Viera y pasó a ocupar el primer lugar del campeonato con 20 puntos.

El equipo dirigido por Jorge Fossati tuvo que trabajar hasta el tramo final para quedarse con los tres puntos. Santiago Milano abrió el marcador, Nahuel López igualó para Progreso y Diego Zabala apareció dos veces en el segundo tiempo para encaminar la victoria negriazul. El conjunto de La Teja descontó sobre el cierre, pero Liverpool consiguió sostener la ventaja.

En Maldonado, el Deportivo se hizo fuerte como local y goleó 3-0 a Central Español. Renato César, Lautaro Ibáñez y Maximiliano Noble marcaron los goles de un triunfo que le permitió al conjunto fernandino mantenerse en la pelea por los primeros puestos y, además, fortalecer su posición en la Tabla Anual.

La sorpresa llegó en el Parque Saroldi, donde Albion derrotó 3-2 a Defensor Sporting. El resultado significó un impulso para el equipo pionero, que consiguió su primera victoria del Clausura y salió del último lugar del torneo corto. Defensor, en cambio, dejó escapar puntos importantes en su pelea por acercarse a la zona alta.

Los grandes tienen duelos claves

La fecha continuará este domingo con cuatro encuentros, entre ellos Racing-Peñarol, uno de los partidos más importantes de la jornada tanto por el Clausura como por la Tabla Anual. El lunes, Nacional recibirá a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central para cerrar la etapa.

Temas

Te puede interesar