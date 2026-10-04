Liverpool tomó la punta y la novena fecha del Clausura sigue con varios duelos decisivos

La sorpresa llegó en el Parque Saroldi, donde Albion derrotó 3-2 a Defensor Sporting. El resultado significó un impulso para el equipo pionero, que consiguió su primera victoria del Clausura y salió del último lugar del torneo corto. Defensor, en cambio, dejó escapar puntos importantes en su pelea por acercarse a la zona alta.

Los grandes tienen duelos claves

La fecha continuará este domingo con cuatro encuentros, entre ellos Racing-Peñarol, uno de los partidos más importantes de la jornada tanto por el Clausura como por la Tabla Anual. El lunes, Nacional recibirá a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central para cerrar la etapa.