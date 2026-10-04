La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya comenzó con tres partidos y dejó movimientos importantes en la parte alta y baja de la tabla. Liverpool fue el gran ganador del sábado: derrotó 3-2 a Progreso en el Parque Viera y pasó a ocupar el primer lugar del campeonato con 20 puntos.
Deportivo Maldonado no afloja
Liverpool tomó la punta y la novena fecha del Clausura sigue con varios duelos decisivos
El equipo negriazul venció 3-2 a Progreso y aprovechó la jornada para quedar como líder del torneo corto. Deportivo Maldonado goleó a Central y Albion dio la sorpresa ante Defensor Sporting.