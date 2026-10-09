MC Torque volvió a lo más alto del Clausura y hundió a Danubio

Comenzó la décima fecha del Torneo Clausura que tuvo como puntapié inicial, el partido en el que MC Torque se impuso por la mínima a Danubio, partido que se jugó en el Estadio Charrúa. El equipo ciudadano se trepó a lo más alto y sueña con el Clausura.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En una primera parte muy discreta dónde el franjeado fue levemente mejor, la situación más relevante se dio pasando los 30 minutos del encuentro. Ferreira escapó sólo, Kevin Silva cortó el ataje por lo que vio la tarjeta roja, sin embargo, tras un llamado del VAR, Ostojich la desestimó por una mano previa a la infracción.
Para la segunda mitad el marcador se iba a romper. Tiro de esquina desde la izquierda por parte de Gonzalo Montes que conectó de cabeza Salomón Rodríguez para poner el primer tanto ciudadano.
Con esta victoria, MC Torque se trepó de manera parcial a lo más alto del Clausura mientras que hundió definitivamente a Danubio en su intención por permanecer en la categoría.
MC Torque
Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Santiago Zamperini, Franco Pizzichillo (70’ Diogo Guzmán), Pablo Siles, Gonzalo Montes, Pablo Siles, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez (88’ Gary Kagelmacher) y Luka Andrade (70’ Nahuel da Silva).
DT: Marcelo Méndez.
Danubio
Mauro Goicoechea, Mateo Rinaldi, Mauro Brasil, Gonzalo Rodríguez, Leandro Sosa, Joaquín Trasante (66’ Cristhian Tizón), Iván Rossi, Sebastián Rodríguez (66’ Sebastián Fernández), Mateo Peralta, Benjamín Azambuja (45’ Enzo Cabrera) y Bautista Tomatis (19′ Maicol Ferreira).
DT: Leonel Rocco.