En el Parque Artigas, Defensor Sporting se impuso por la mínima ante Juventud de Las Piedras que jugó con nueve jugadores y tuvo al arbitraje como foco de polémicas. De esta manera, ambos equipos cierran un año irregular y se preparan para la próxima temporada.
que tarde augusto
En un partido rodeado de polémicas, Defensor Sporting cerró el Clausura con victoria
El elenco violeta se impuso por la mínima como visitante ante Juventud de Las Piedras, que jugó con nueve jugadores. Pernicone vio la roja a los dos minutos.