El Torneo Clausura llegó a su final este lunes, con la disputa de dos encuentros. De esta manera se terminó la competencia oficial para la mayoría de los clubes y con las posiciones finales del Campeonato Uruguayo, algunos aguardan para conocer si jugarán la próxima Libertadores o Sudamericana.
está (casi) todo definido
¿Cómo quedaron las posiciones del Campeonato Uruguayo tras finalizado el Clausura?
Peñarol se quedó con la Anual y aguarda en la final del Campeonato Uruguayo. Su rival será Racing (campeón del Apertura) o Liverpool (campeón del Clausura).