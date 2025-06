Nacional: ¿A qué responde el enojo de los jugadores con Perchman?

En relación a Flavio Perchman, un activo importante para el área deportiva de Nacional, Vairo destacó su valía:

"Flavio es una gran persona, no conozco a nadie que no hable bien de él, es un tipo generoso, vive para el fútbol, para Nacional". Sin embargo, también reconoció que a Perchman "le gusta opinar", y que si bien los jugadores "tienen un gran estima por Flavio, lo valoran muchísimo por su conocimiento y todo lo que está desarrollando", hay aspectos que "deberían quedar en la interna".

Vairo aclaró que los jugadores no han solicitado que Perchman deje de hablar con los medios, algo que el club tampoco permitiría. Más bien, la discusión se centra en "ver qué temas se pueden hablar y qué no, qué cosas le pueden hacer bien y qué no" a la institución y al plantel.

Otros motivos que explican el enojo de los jugadores

Aunque no fue mencionado directamente por Vairo en estas declaraciones, fuentes periodísticas han señalado que el descontento en el plantel podría remontarse a episodios previos, como el comunicado de la directiva desautorizando a los jugadores por el uso de la camiseta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en el Gran Parque Central. Las recientes críticas públicas de Perchman al equipo, luego de los partidos por Copa Libertadores en los que Nacional quedó eliminado, también se mencionan como posibles focos de conflicto.