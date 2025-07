Nacional: Peirano define entre tres nombres para un lugar

Tres nombres para un lugar

Como hace días lo venimos diciendo, Exequiel Mereles que no jugó un buen partido ante Danubio, es duda para el clásico. Es más, nos animarííamos a decir que está con un pie y medio afuera del once inicial. Pero la duda del entrenador pasa por quién ocupa su lugar. Hay tres nombres para un puesto, además de Exequiel Meres, está Lucas Villalba quien no es titular desde hace 5 partidos y es uno de los nombres que maneja Peirano. El otro es Jeremia Recoba. El volante es uno de los cambios habituales y siempre lo hace de gran manera y rinde mucho en los partidos clásicos.

Si se inclina por Villalba de arranque, jugaría por banda derecha para romper con su velocidad ante la defensa de Peñarol y llevaría al venezolano Rómulo Otero a jugar por izquierda.

El tema pasa que Otero debería de hacer un gran desgaste para ayudar a Gabriel Báez en defensa y el equipo puede perder fuerza en ataque. En cambio, con el ingreso de Recoba, ese trabajo sería más natural y el hijo del Chino puede dar otra mano a la que da Otero en la marca.

Habrá que esperar el entrenamiento de este viernes para que Peirano defina el once inicial. Pero la banda izquierda es la única duda del entrenador.

La hinchada agotó las entradas

Con entradas agotadas para la hinchada de Nacional, el Centenario será una fiesta. Los tricolores adquirieron todas las localidades que estuvieron a la venta. Primero fue la Colombes que se agotó rápidamente. Luego, ya con la venta de entradas generales, la Tribuna Olímpica y la América también se agotaron.