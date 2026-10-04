Sobre la hora, Peñarol convirtió y obtuvo los tres puntos que fue a buscar al estadio Centenario enfrentando a Racing. Un Un gol de Matías Arezo, tras desborde de Franco González, batió la valla defendida por Federico Varese y le dio al manya los puntos necesarios para reafirmar su supremacía en la Tabla Anual.
en el centenario
Peñarol derrotó 1 a 0 a Racing y se afirma como líder de la Tabla Anual
El goleador Matías Arezo convirtió para Peñarol, el que ahora mira con más tranquilidad sus posibilidades en el Torneo Uruguayo.