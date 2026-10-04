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Deportes Club Atlético Peñarol | Tabla Anual |

en el centenario

Peñarol derrotó 1 a 0 a Racing y se afirma como líder de la Tabla Anual

El goleador Matías Arezo convirtió para Peñarol, el que ahora mira con más tranquilidad sus posibilidades en el Torneo Uruguayo.

Peñarol se llevó los tres puntos.

Peñarol se llevó los tres puntos.

 Dante Fernandez/ FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Sobre la hora, Peñarol convirtió y obtuvo los tres puntos que fue a buscar al estadio Centenario enfrentando a Racing. Un Un gol de Matías Arezo, tras desborde de Franco González, batió la valla defendida por Federico Varese y le dio al manya los puntos necesarios para reafirmar su supremacía en la Tabla Anual.

RACING:

Federico Varese; Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez y Martín Ferreira; Guillermo Cotugno, Agustín de la Cuesta, Juan Bosca, Álex Vázquez y Yuri Oyarzo; Esteban da Silva y Sebastián da Silva.

DT: Cristian Chambian

PEÑAROL:

Washington Aguerre; Nahuel Herrera, Germán Pezzella y Lucas Ferreira; Javier Cabrera, Jesús Trindade, Eric Remedi y Thiago Espinosa; Leandro Umpiérrez, Matías Arezo y Leonel Jaime.

DT: Diego Aguirre

Jueces: Esteban Ostojich, acompañado de los asistentes Martín Soppi y Alberto Píriz y del cuarto juez Federico Modernell. Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad estarán en el VAR.

Cancha: Estadio Centenario

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