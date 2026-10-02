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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

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Se juega la novena del Clausura que entra en una etapa definitoria de alto voltaje

Peñarol visitará a Racing el domingo mientras que Nacional será local ante MC Torque. Además, Cerro y Wanderers chocan en una final por la permanencia.

Cerro recibe a Wanderers por el Clausura.

Cerro recibe a Wanderers por el Clausura.

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Este sábado va a estar comenzando a disputarse la novena fecha del Torneo Clausura, que entra una etapa definitoria que promete ser de alto voltaje. Este fin de semana habrá partidos de extrema relevancia para las diferentes tablas del Campeonato Uruguayo, en el que pueden ir definiéndose cosas.

Entre los partidos más importantes, destaca el cruce de Racing ante Peñarol, el cuál será clave pensando en la posición de ambos en la tabla Anual. Además, MC Torque quiere seguir estirando su ventaja en el Clausura cuando tenga un duro cruce ante Nacional, mientras que Deportivo Maldonado quiere seguir prendido en la tabla acumulada, cuando reciba a Central Español.

Además, destaca el cruce entre Liverpool y Progreso, dos equipos que llegan con las miradas puestas en lugares diferentes. El negriazul quiere seguir peleando con los ciudadanos en el Clausura, mientras que los de La Teja quieren lograr el milagro de quedarse en la máxima categoría.

Pensando en la permanencia habrá cruces más que interesantes. Cerro y Wanderers se miden entre sí, en lo que será una final para ambos ya que el que gane tomará aire en los promedios. Danubio enfrentará a Cerro Largo. dos equipos complicados mientras que Albion quiere salir del pozo cuando reciba a un Defensor Sporting que viene de sumar una victoria más que importante en la última fecha.

Detalles de la novena fecha del Clausura

Sábado 3 de octubre

11:00 - Liverpool vs Progreso

  • Parque Viera
  • Andrés Matonte - Yimmy Álvarez (VAR)

15:00 - Albion vs Defensor Sporting

  • Parque Saroldi
  • Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)

18:00 - Deportivo Maldonado vs Central Español

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Javier Feres - Daniel Rodríguez (VAR)

Domingo 4 de octubre

10:00 - Danubio vs Cerro Largo

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - Boston River vs Juventud

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Leodán González - Daniel Fedorczuk (VAR)

16:00 - Cerro vs Wanderers

  • Estadio Tróccoli
  • Mathías de Armas - Diego Dunajec (VAR)

19:30 - Racing vs Peñarol

  • Estadio Centenario
  • Esteban Ostojich - Jonathan Fuentes (VAR)

Lunes 5 de octubre

20:00 - Nacional vs MC Torque

  • Gran Parque Central
  • Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)

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