Se juega la novena del Clausura que entra en una etapa definitoria de alto voltaje

Pensando en la permanencia habrá cruces más que interesantes. Cerro y Wanderers se miden entre sí, en lo que será una final para ambos ya que el que gane tomará aire en los promedios. Danubio enfrentará a Cerro Largo. dos equipos complicados mientras que Albion quiere salir del pozo cuando reciba a un Defensor Sporting que viene de sumar una victoria más que importante en la última fecha.
Detalles de la novena fecha del Clausura
Sábado 3 de octubre
11:00 - Liverpool vs Progreso
- Parque Viera
- Andrés Matonte - Yimmy Álvarez (VAR)
15:00 - Albion vs Defensor Sporting
- Parque Saroldi
- Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)
18:00 - Deportivo Maldonado vs Central Español
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Javier Feres - Daniel Rodríguez (VAR)
Domingo 4 de octubre
10:00 - Danubio vs Cerro Largo
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)
13:00 - Boston River vs Juventud
- Estadio Campeones Olímpicos
- Leodán González - Daniel Fedorczuk (VAR)
16:00 - Cerro vs Wanderers
- Estadio Tróccoli
- Mathías de Armas - Diego Dunajec (VAR)
19:30 - Racing vs Peñarol
- Estadio Centenario
- Esteban Ostojich - Jonathan Fuentes (VAR)
Lunes 5 de octubre
20:00 - Nacional vs MC Torque
- Gran Parque Central
- Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)