Se juega la novena del Clausura que entra en una etapa definitoria de alto voltaje

Pensando en la permanencia habrá cruces más que interesantes. Cerro y Wanderers se miden entre sí, en lo que será una final para ambos ya que el que gane tomará aire en los promedios. Danubio enfrentará a Cerro Largo. dos equipos complicados mientras que Albion quiere salir del pozo cuando reciba a un Defensor Sporting que viene de sumar una victoria más que importante en la última fecha.

Detalles de la novena fecha del Clausura

Sábado 3 de octubre

11:00 - Liverpool vs Progreso

Parque Viera

Andrés Matonte - Yimmy Álvarez (VAR)

15:00 - Albion vs Defensor Sporting

Parque Saroldi

Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)

18:00 - Deportivo Maldonado vs Central Español

Estadio Domingo Burgueño Miguel

Javier Feres - Daniel Rodríguez (VAR)

Domingo 4 de octubre

10:00 - Danubio vs Cerro Largo

Estadio Jardines del Hipódromo

Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - Boston River vs Juventud

Estadio Campeones Olímpicos

Leodán González - Daniel Fedorczuk (VAR)

16:00 - Cerro vs Wanderers

Estadio Tróccoli

Mathías de Armas - Diego Dunajec (VAR)

19:30 - Racing vs Peñarol

Estadio Centenario

Esteban Ostojich - Jonathan Fuentes (VAR)

Lunes 5 de octubre

20:00 - Nacional vs MC Torque