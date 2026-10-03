El MPP cierra filas con Orsi y anuncia una etapa de movilización permanente

El sector sostiene que el gobierno debe ser evaluado fundamentalmente por sus resultados y enumera entre sus principales argumentos la creación de 40.000 nuevos puestos de trabajo, el crecimiento de los salarios reales, jubilaciones y pensiones, la reducción de la informalidad y el aumento de la cantidad de pequeñas y medianas empresas.

A esto suma el récord de exportaciones y la evolución descendente de la inflación. El MPP reconoce, de todos modos, que “quedan muchas cosas por hacer”, aunque entiende que los indicadores mencionados muestran que el país transita “el camino correcto”.

“La prioridad es clara: la gente”, resume la declaración.

Defender al gobierno, profundizar los cambios

La definición más política del documento aparece hacia el final. Para el MPP, el respaldo al gobierno no puede limitarse a una evaluación de gestión ni quedar circunscripto a las estructuras partidarias.

“La defensa del gobierno se construye en la calle y con la gente”, sostiene.

A partir de esa concepción, el sector anuncia el inicio de una etapa de movilización permanente con tres objetivos explícitos: fortalecer y ampliar al Frente Amplio, defender al gobierno de Orsi y desarrollar propuestas que permitan profundizar los cambios en el país.

La declaración vincula así el respaldo al Ejecutivo con la construcción política del Frente Amplio y con una agenda de transformaciones que, para el MPP, debe continuar durante la actual administración.

La posición aparece además en un momento en que el Frente Amplio encara una nueva etapa de conducción partidaria. El MPP respaldó la elección de Fernando Pereira como presidente de la fuerza política y reivindicó el Congreso como un espacio para discutir no solamente la coyuntura sino también el proyecto de país.

El sector sostiene que el encuentro permitió consolidar “el trabajo permanente” de la militancia en todo Uruguay y avanzar en una discusión sobre el futuro de la fuerza política y su papel frente a la pobreza y la desigualdad.

Una mirada regional con Brasil en el centro

La declaración del MPP también incorpora una fuerte definición sobre la situación regional y las elecciones brasileñas.

Para el sector, el proceso electoral de Brasil constituye el acontecimiento político de mayor relevancia geopolítica para América del Sur. El documento sostiene que una eventual reelección de Luiz Inácio Lula da Silva contribuiría a frenar la intervención directa de Estados Unidos en la región.

La afirmación forma parte de la lectura internacional que realiza el MPP y se apoya en una de las principales definiciones formuladas recientemente por el propio presidente brasileño.

Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Lula afirmó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, en una intervención en la que cuestionó las presiones externas sobre América Latina y defendió la soberanía de los países de la región.

El mandatario brasileño también advirtió sobre lo que definió como “tentaciones hegemónicas” de Estados Unidos y sostuvo que América Latina necesita socios con una agenda positiva y mayor integración regional.

El MPP incorpora esa discusión a su propia declaración y coloca el escenario brasileño como un factor determinante para el futuro político de América del Sur.

Democracia, controles y transparencia

El documento del MPP también dedica un capítulo a la institucionalidad uruguaya.

El sector reafirma su compromiso con “la democracia y el republicanismo en la gestión de la cosa pública” y expresa su respaldo a iniciativas destinadas a modificar el financiamiento de los partidos políticos, fortalecer los organismos de control y aumentar los niveles de transparencia.

La definición busca incorporar la discusión institucional a la agenda política del Frente Amplio, en paralelo con la defensa de las políticas sociales y económicas impulsadas por el gobierno.

Para el MPP, la defensa de la democracia no se agota en los procesos electorales, sino que también requiere mecanismos de control y transparencia sobre el funcionamiento de la política.

El mensaje hacia adentro del Frente Amplio

La declaración tiene, además, un destinatario interno: la propia militancia frenteamplista.

Después de meses de debate en el marco del Congreso, el MPP plantea que comienza una nueva etapa en la que la organización territorial y la movilización vuelven a ocupar un lugar central.

La apuesta combina tres dimensiones: respaldo a la gestión de Orsi, fortalecimiento del Frente Amplio y construcción de una agenda que vaya más allá de la administración cotidiana.

El planteo del sector es, en ese sentido, doble. Por un lado, reivindica los resultados que atribuye a los primeros 16 meses de gobierno. Por otro, sostiene que esos resultados no son suficientes y que el Frente Amplio debe continuar generando propuestas para profundizar las transformaciones.

La consigna que cierra la declaración resume esa orientación: “Por la Liberación Nacional y el Socialismo”.