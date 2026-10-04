La esposa de Jair Bolsonaro obtuvo una banca en el Senado

La exprimera dama brasileña ganó mucha proyección durante el mandato de su marido, ahora cumpliendo una pena de 27 años de cárcel por golpismo.

Fue una de las apuestas del PL para cosechar votos sobre todo entre mujeres conservadoras y evangélicos.

Su nombre llegó a sonar como candidata a la presidencia, aunque el exmandatario optó por nombrar a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, como sucesor.

Otro hijo de Bolsonaro al Senado

Uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, logró un escaño en el Senado por el estado de Santa Catarina (sur).

Según el escrutinio oficial, el hijo del expresidente y hermano del candidato a la presidencia Flávio Bolsonaro consiguió el 25% de los votos válidos, garantizando uno de los dos escaños que estaban en liza por ese estado.

Junto a él entró otra integrante de la extrema derecha, la hasta ahora diputada Carol de Toni, que obtuvo el 33% de los votos válidos.

Santa Catarina es uno de los estados más ricos y conservadores de Brasil, y aunque Carlos Bolsonaro es natural de Río de Janeiro y era concejal en el ayuntamiento de esta ciudad, optó por competir representando a esta región para tener más opciones.

Carlos Bolsonaro es el segundo miembro de su familia que garantiza una plaza en el Senado; su madrastra, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, consiguió un asiento representando al Distrito Federal.

(Sputnik)