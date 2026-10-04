Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

elecciones en brasil

La esposa de Jair Bolsonaro obtuvo una banca en el Senado

Michelle Bolsonaro (Partido Liberal, extrema derecha) fue la candidata más votada para senadora en el Distrito Federal, con el 29% de los apoyos.

Michelle Bolsonaro será senadora.

Michelle Bolsonaro será senadora.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Michelle Bolsonaro (Partido Liberal, extrema derecha) fue la candidata más votada para senadora en el Distrito Federal, con el 29% de los apoyos, según el recuento oficial divulgado con el 95% del escrutinio finalizado.

El segundo escaño que estaba en juego por el Distrito Federal (que engloba a la capital, Brasilia) también quedó en manos de una bolsonarista: la hasta ahora diputada Bia Kicis, que logró el 27% de apoyos.

La exprimera dama brasileña ganó mucha proyección durante el mandato de su marido, ahora cumpliendo una pena de 27 años de cárcel por golpismo.

Fue una de las apuestas del PL para cosechar votos sobre todo entre mujeres conservadoras y evangélicos.

Su nombre llegó a sonar como candidata a la presidencia, aunque el exmandatario optó por nombrar a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, como sucesor.

Otro hijo de Bolsonaro al Senado

Uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, logró un escaño en el Senado por el estado de Santa Catarina (sur).

Según el escrutinio oficial, el hijo del expresidente y hermano del candidato a la presidencia Flávio Bolsonaro consiguió el 25% de los votos válidos, garantizando uno de los dos escaños que estaban en liza por ese estado.

Junto a él entró otra integrante de la extrema derecha, la hasta ahora diputada Carol de Toni, que obtuvo el 33% de los votos válidos.

Santa Catarina es uno de los estados más ricos y conservadores de Brasil, y aunque Carlos Bolsonaro es natural de Río de Janeiro y era concejal en el ayuntamiento de esta ciudad, optó por competir representando a esta región para tener más opciones.

Carlos Bolsonaro es el segundo miembro de su familia que garantiza una plaza en el Senado; su madrastra, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, consiguió un asiento representando al Distrito Federal.

(Sputnik)

Te puede interesar