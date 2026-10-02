Mesa Ejecutiva cambió la fecha del choque entre Peñarol y Torque por la Copa Uruguay

Según explicó la Mesa Ejecutiva del torneo, el motivo del aplazamiento se debe a que MC Torque jugará las semifinales de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. "Buscando aportar al mejor rendimiento de un equipo uruguayo en esta instancia internacional, es que se decidió postergar el encuentro entre MC Torque y Peñarol por la Copa Uruguay", reza el comunicado.