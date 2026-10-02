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Deportes Club Atlético Peñarol |

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Mesa Ejecutiva cambió la fecha del choque entre Peñarol y Torque por la Copa Uruguay

El encuentro entre ciudadanos y carboneros, fue fijado para el el próximo martes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

Cambios para el partido entre Torque y Peñarol por la Copa Uruguay.

Cambios para el partido entre Torque y Peñarol por la Copa Uruguay.

 Enzo Santos / FocoUy
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Según explicó la Mesa Ejecutiva del torneo, el motivo del aplazamiento se debe a que MC Torque jugará las semifinales de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. "Buscando aportar al mejor rendimiento de un equipo uruguayo en esta instancia internacional, es que se decidió postergar el encuentro entre MC Torque y Peñarol por la Copa Uruguay", reza el comunicado.

De esta manera, Peñarol estará recibiendo a MC Torque el próximo martes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

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