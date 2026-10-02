MC Torque afronta un exhaustivo calendario de cara a lo que será la recta final del año. Luego de conocerse los detalles pata la segunda ronda de eliminación, la Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay decidió cambiar la fecha del partido entre los ciudadanos y Peñarol.
nuevo día
Mesa Ejecutiva cambió la fecha del choque entre Peñarol y Torque por la Copa Uruguay
El encuentro entre ciudadanos y carboneros, fue fijado para el el próximo martes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Campeón del Siglo.