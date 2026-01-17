Antropólogos de la Inddhh viajan a Carmelo para trabajar con restos óseos encontrados

Las autoridades estarán en la ciudad para analizar el sitio de manera presencial y, si es necesario, intervenirlo.

El lunes 12, el municipio de esa localidad, encabezado por el alcalde Luis Parodi, hizo la denuncia ante la Fiscalía, después de que funcionarios del cementerio, en una recorrida, notaron algo extraño en las raíces de un árbol extraído hace un año y medio por la Dirección de Espacios Públicos de la Intendencia de Colonia.

Parodi indicó que la Policía Científica “trabajó rápidamente en el tema” y agregó que “hasta no tener resultados de la muestra, no se puede adelantar nada más”, de los cuales “se estima que estarán dentro de un mes aproximadamente”.

“Posteriormente al trabajo realizado por funcionarios policiales, cercamos la zona para que Fiscalía siga adelante con la investigación del tema, sin que haya acceso de trabajadores del cementerio ni de ninguna otra persona”, comentó el alcalde.

Perciballe está al tanto de la situación

La Inddhh sigue de cerca las acciones llevadas adelante por la Fiscalía de Carmelo, encabezada por la fiscal Eugenia Rodríguez.

Mota agregó que “el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, está al tanto de la situación.

"Tenemos que verificar y saber a qué corresponden esos restos óseos. Va a ir un equipo de antropólogos para traerse restos de huesos o los restos que quedan tanto en las raíces como eventualmente en el lugar donde estaba enterrado el árbol, porque capaz que quedaron algunos restos, y con eso ver de qué manera se puede avanzar en la investigación de esos restos, de qué año aproximadamente son y eventualmente gestionar muestra de ADN para poder cotejarla con el banco genético", detalló Mota sobre el procedimiento.

La directora del Inddhh explicó que los cementerios son áreas de interés en la búsqueda de detenidos desaparecidos de la dictadura.