En una jornada que marca un hito en la crisis de la monarquía británica, Andrés Mountbatten Windsor, hermano del Rey Carlos III, fue arrestado este jueves bajo sospecha de mala conducta en un cargo público en relación al caso Epstein. La detención, reportada inicialmente por la BBC, coincide con el 66.º cumpleaños del antiguo miembro de la realeza.
Jaque al Rey
Detienen al expríncipe Andrés por vínculos con el caso Epstein
El hermano del Rey Carlos III fue arrestado en Norfolk por presunto intercambio de información confidencial con Jeffrey Epstein.