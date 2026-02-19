Hacete socio para acceder a este contenido

Jaque al Rey

Detienen al expríncipe Andrés por vínculos con el caso Epstein

El hermano del Rey Carlos III fue arrestado en Norfolk por presunto intercambio de información confidencial con Jeffrey Epstein.

Caso Epstein

 Getty Images
En una jornada que marca un hito en la crisis de la monarquía británica, Andrés Mountbatten Windsor, hermano del Rey Carlos III, fue arrestado este jueves bajo sospecha de mala conducta en un cargo público en relación al caso Epstein. La detención, reportada inicialmente por la BBC, coincide con el 66.º cumpleaños del antiguo miembro de la realeza.

Intercambio de información confidencial

La investigación, liderada por la Policía de Thames Valley, se centra en el presunto intercambio de información confidencial entre Mountbatten Windsor y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Según documentos de los archivos de Epstein a los que tuvo acceso la BBC, estas actividades habrían ocurrido durante el periodo en que el investigado se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido.

A través de un comunicado oficial, las autoridades confirmaron el arresto de "un hombre de unos sesenta años" en Norfolk y la ejecución de registros en propiedades de Berkshire y Norfolk. Aunque la policía evitó nombrar directamente al expríncipe siguiendo las directrices nacionales, la corresponsal de la BBC, Lucy Manning, confirmó que se trata de un procedimiento vinculado directamente al hermano del monarca.

Reacción del Palacio de Buckingham

El arresto representa un momento de extrema tensión para la Corona. La semana pasada, en una declaración sin precedentes, el Palacio de Buckingham manifestó que el Rey Carlos III está "listo para apoyar" las investigaciones policiales, marcando una distancia clara con las acciones de su hermano.

Contexto y antecedentes

Andrés Mountbatten Windsor ya había sido despojado de sus títulos y funciones oficiales tras las acusaciones de Virginia Giuffre, víctima de la red de Epstein. Pese a que el investigado ha negado reiteradamente cualquier delito, este nuevo proceso judicial bajo la figura de "mala conducta en cargo público" eleva la gravedad legal de su situación.

Actualmente, el detenido permanece bajo custodia policial mientras el caso entra en una fase activa, lo que ha llevado a las autoridades a emitir advertencias sobre la publicación de información para evitar incurrir en desacato al tribunal.

