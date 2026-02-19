Detienen al expríncipe Andrés por vínculos con el caso Epstein

Reacción del Palacio de Buckingham

El arresto representa un momento de extrema tensión para la Corona. La semana pasada, en una declaración sin precedentes, el Palacio de Buckingham manifestó que el Rey Carlos III está "listo para apoyar" las investigaciones policiales, marcando una distancia clara con las acciones de su hermano.

Contexto y antecedentes

Andrés Mountbatten Windsor ya había sido despojado de sus títulos y funciones oficiales tras las acusaciones de Virginia Giuffre, víctima de la red de Epstein. Pese a que el investigado ha negado reiteradamente cualquier delito, este nuevo proceso judicial bajo la figura de "mala conducta en cargo público" eleva la gravedad legal de su situación.

Actualmente, el detenido permanece bajo custodia policial mientras el caso entra en una fase activa, lo que ha llevado a las autoridades a emitir advertencias sobre la publicación de información para evitar incurrir en desacato al tribunal.