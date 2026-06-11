Bava presentó cinco opciones para cada puesto a reforzar e incluye a un ex Peñarol

Jorge Bava, Sebastián Eguren y Flavio Perchman trabajan para conformar un nuevo Nacional para la segunda parte mitad del año. En la lista que el entrenador le presentó a la gerencia deportiva hay cinco opciones por cada uno de los puestos donde él considera que deben incorporar: un arquero, un zaguero izquierdo, un volante central de características defensivas y un extremo.
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Caras y Caretas Diario
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El argentino Bruno Zuculini está a un paso de ser oficialmente jugador de Nacional. El volante de 33 años ya tiene todo acordado con Nacional y tiene todo encaminado para su salida. Solo restan pequeños detalles para ser oficializado como nuevo jugador tricolor. Firmaría un contrato por 18 meses.
Por su parte una de las prioridades que tiene Jorge Bava es Alan Medina. Jugador de León de México actualmente a préstamo en Everton de Viña del Mar. Si bien el jugador renovó con el equipo trasandino, Nacional tiene expectativas de que el jugador pueda llegar al albo.
Nacional maneja algunos nombres más para completar su plantel en la segunda parte del año. Todavía se está negociando la posibilidad de la vuelta del Pacha Alfonso Espino y Facundo Waller, pero todavía no hay avances.
Obregón y Renzo López
Si bien se manejó la posibilidad de Renzo López, el delantero no llegará este semestre a Nacional. El que si está en el radar del tricolor pero es difícil es Esteban Obregón, extremo de 24 años, que coronó un gran semestre con Montevideo City Torque pero tiene una alta cotización y es difícil. Por su parte, en las últimas horas se filtró un supuesto interés del argentino Nicolás Vallejo de León de México, pero desde el tricolor confirmaron que no hubo ningún tipo de contacto por el jugador.