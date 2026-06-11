Bava presentó cinco opciones para cada puesto a reforzar e incluye a un ex Peñarol

Nacional maneja algunos nombres más para completar su plantel en la segunda parte del año. Todavía se está negociando la posibilidad de la vuelta del Pacha Alfonso Espino y Facundo Waller, pero todavía no hay avances.

Obregón y Renzo López

Si bien se manejó la posibilidad de Renzo López, el delantero no llegará este semestre a Nacional. El que si está en el radar del tricolor pero es difícil es Esteban Obregón, extremo de 24 años, que coronó un gran semestre con Montevideo City Torque pero tiene una alta cotización y es difícil. Por su parte, en las últimas horas se filtró un supuesto interés del argentino Nicolás Vallejo de León de México, pero desde el tricolor confirmaron que no hubo ningún tipo de contacto por el jugador.