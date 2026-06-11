Alerta por estafa bajo la modalidad "cuento del tío": extorsión y accidente falso

Perjuicio económico y transferencias

Bajo una intensa presión, la víctima accedió a entregar joyas y dinero en efectivo a un desconocido que se presentó en las inmediaciones de su domicilio para retirar el botín.

No conforme con esto, la red de estafadores continuó comunicándose con la mujer para exigirle más capital. Desesperada por la situación, la víctima solicitó varios préstamos bancarios rápidos y realizó múltiples transferencias electrónicas. De acuerdo con el relevamiento de la denuncia:

Monto transferido: Aprox. $310.000 uruguayos.

Monto total del perjuicio: Supera los $320.000, sumando el valor de las joyas entregadas.

Investigación en curso

El personal policial se encuentra trabajando intensamente en el caso. Como parte de las primeras diligencias, se realizó un relevamiento exhaustivo de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, logrando identificar movimientos de vehículos y personas compatibles con el relato de la denunciante.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía competente con el objetivo de identificar a los autores materiales y desarticular la maniobra delictiva.