Alerta por estafa bajo la modalidad "cuento del tío": extorsión y accidente falso

La Jefatura de Policía de Florencio Sánchez investiga una estafa bajo la modalidad del "cuento del tío" ocurrida en la mencionada localidad. La víctima, una mujer de iniciales V.B., fue engañada mediante una llamada telefónica en la que se le exigieron grandes sumas de dinero y objetos de valor bajo una fuerte presión psicológica, según reportó el medio Florencio Sánchez Noticias.
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El modus operandi: Extorsión y falsos funcionarios
Según consta en la denuncia policial, la víctima recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó falsamente como funcionario de la Fiscalía. El estafador le aseguró que su esposo había protagonizado un grave siniestro de tránsito en el que una mujer embarazada había resultado lesionada.
Aprovechando la vulnerabilidad y el impacto emocional de la noticia, los delincuentes le hicieron creer que la situación judicial de su pareja era crítica y que la única manera de evitar que fuera enviado a prisión de forma inmediata era entregando dinero y objetos de valor de manera urgente.
Perjuicio económico y transferencias
Bajo una intensa presión, la víctima accedió a entregar joyas y dinero en efectivo a un desconocido que se presentó en las inmediaciones de su domicilio para retirar el botín.
No conforme con esto, la red de estafadores continuó comunicándose con la mujer para exigirle más capital. Desesperada por la situación, la víctima solicitó varios préstamos bancarios rápidos y realizó múltiples transferencias electrónicas. De acuerdo con el relevamiento de la denuncia:
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Monto transferido: Aprox. $310.000 uruguayos.
Monto total del perjuicio: Supera los $320.000, sumando el valor de las joyas entregadas.
Investigación en curso
El personal policial se encuentra trabajando intensamente en el caso. Como parte de las primeras diligencias, se realizó un relevamiento exhaustivo de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, logrando identificar movimientos de vehículos y personas compatibles con el relato de la denunciante.
Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía competente con el objetivo de identificar a los autores materiales y desarticular la maniobra delictiva.