Peñarol ejecutará la compra de Arezo y Aguirre vuelve a la carga por un ex Liverpool

Aguirre volvió a pedir a Vallejo

La dirigencia ya trabaja en refuerzos para la segunda mitad del año. Peñarol va por uno o dos zagueros, un lateral izquierdo, un volante mixto, un media punta y uno o dos extremos. Serán entre 7 u 8 jugadores que lleguen al mirasol, pero hay otros que saldrán a préstamo o culminarán su vínculo con el club. Por ejemplo, Emanuel Gularte volvió al Puebla de México porque terminó el préstamo y seguirá su carrera en el Sporting de Gijón de España que le paga el doble de lo que ganaba en el mirasol más un dinero importante en la mano.

Si bien ya se manejan algunos nombres para incorporar, por ahora el que salió a la luz fue el del extremo argentino Nicolás Vallejo de 22 años. El jugador defendió a Liverpool de Uruguay y luego fue adquirido por el Grupo Pachuca y defiende al León. Peñarol estuvo interesado en diciembre pero no pudo llegar y ahora Diego Aguirre volvió a pedirle a la dirigencia que abra negociaciones para que el jugador pueda llegar en este período de pases al mirasol.