Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | mirasol

Mercado de pases

Peñarol ejecutará la compra de Arezo y Aguirre vuelve a la carga por un ex Liverpool

El mirasol pagará 3,5 millones de dólares por el centrodelantero y el entrenador pidió insistir por el extremo argentino.

Peñarol vuelve a la carga por Nicolás Vallejo.

Peñarol vuelve a la carga por Nicolás Vallejo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol ya trabaja pensando en la segunda mitad del año y hay novedades de cara a los próximos días. Matías Arezo fue una de las pocas figuras destacables del carbonero en la primera mitad del año y la dirigencia ya tomó una decisión respecto al centrodelantero. Arezo llegó a Peñarol en julio 2025 a cambio de 350.000 dólares por un préstamo por cinco meses hasta diciembre. Pero como la intención tanto del club como del jugador era seguir juntos, en enero se renovó el préstamo y se extendió el vínculo del delantero con Peñarol hasta fin de año, a cambio de una cifra en el entorno de los 400.000 dólares.

El acuerdo también estableció una obligatoriedad de compra por 3,5 millones de dólares si Peñarol alcanzaba las semifinales de la Copa Libertadores, o bien una opción de compra por el mismo monto que rige hasta el próximo 30 de junio.

Finalmente, en el último Consejo Directivo decidió comprar la ficha del jugador porque es un goleador con talento comprobado, identificado con el club y con probable valor de reventa por su juventud: tiene 23 años. El tema a discutir será la forma de pago, en tres años desde enero 2027, porque en pocos meses asumirá una nueva administración en el mirasol.

Aguirre volvió a pedir a Vallejo

La dirigencia ya trabaja en refuerzos para la segunda mitad del año. Peñarol va por uno o dos zagueros, un lateral izquierdo, un volante mixto, un media punta y uno o dos extremos. Serán entre 7 u 8 jugadores que lleguen al mirasol, pero hay otros que saldrán a préstamo o culminarán su vínculo con el club. Por ejemplo, Emanuel Gularte volvió al Puebla de México porque terminó el préstamo y seguirá su carrera en el Sporting de Gijón de España que le paga el doble de lo que ganaba en el mirasol más un dinero importante en la mano.

Si bien ya se manejan algunos nombres para incorporar, por ahora el que salió a la luz fue el del extremo argentino Nicolás Vallejo de 22 años. El jugador defendió a Liverpool de Uruguay y luego fue adquirido por el Grupo Pachuca y defiende al León. Peñarol estuvo interesado en diciembre pero no pudo llegar y ahora Diego Aguirre volvió a pedirle a la dirigencia que abra negociaciones para que el jugador pueda llegar en este período de pases al mirasol.

Temas

Te puede interesar