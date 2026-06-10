Peñarol ya trabaja pensando en la segunda mitad del año y hay novedades de cara a los próximos días. Matías Arezo fue una de las pocas figuras destacables del carbonero en la primera mitad del año y la dirigencia ya tomó una decisión respecto al centrodelantero. Arezo llegó a Peñarol en julio 2025 a cambio de 350.000 dólares por un préstamo por cinco meses hasta diciembre. Pero como la intención tanto del club como del jugador era seguir juntos, en enero se renovó el préstamo y se extendió el vínculo del delantero con Peñarol hasta fin de año, a cambio de una cifra en el entorno de los 400.000 dólares.
Mercado de pases
Peñarol ejecutará la compra de Arezo y Aguirre vuelve a la carga por un ex Liverpool
El mirasol pagará 3,5 millones de dólares por el centrodelantero y el entrenador pidió insistir por el extremo argentino.