Peajes: ya no se levantará la barrera a quienes deban más de $ 150 mil

Rodríguez indicó que con esta medida de no levantar la barrera a grandes deudores ha logrado que muchos refinancien lo adeudado, aunque hay casos que dejaron de pagar los convenios, lamentó.

La mayoría de los grandes deudores son empresas de transporte, recordó.

Promueven que se anexen las deudas al Sucive

Al respecto, la gerenta de la CND dijo en Radio Uruguay que la mayoría de las deudas de peaje son a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) e indicó que han intentado que el Congreso de Intendentes anexe el cobro de patentes con las multas y peajes, pero aún no lo han logrado, explicó.

La jerarca detalló que el 80% de los peajes se paga con el telepeaje y solo el 20% a través del Sucive.

Por otra parte, Rodríguez advirtió que cada vez notan más patentes adulteradas, en especial en las motos, lo cual impide leer las matrículas en los peajes y poder fiscalizar.