Fiscales: "Sueñan con las llamadas; se ve que los tenían cortitos", dijo Caggiani

Cuando hizo el planteo, el senador frenteamplista no dio ninguna razón, lo que despertó las sospechas y críticas por parte de los legisladores de la oposición, que no votaron la moción.

En rueda de prensa posterior a la sesión, los senadores blancos Javier García y Graciela Bianchi tildaron de "muy grave" lo sucedido y apuntaron al accionar de Torre Ejecutiva, en especial del prosecretario de la Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

"Es una situación grave", dijo García y recordó que en la reunión del lunes se había acordado incluir la designación de estas tres fiscales. García señaló que esto está enmarcado en una "campaña" desde la sede del gobierno contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Bianchi, por su parte, apuntó directamente a Jorge Díaz. La senadora dijo que este es "tal vez" de los episodios "más graves" que han tenido lugar desde que empezó el gobierno. Y agregó: "Díaz es el responsable de la mayor parte de las cosas que le pasan a este gobierno y espero que el presidente Orsi, que necesita del apoyo de la oposición, porque el fuego interno es muy grande, se dé cuenta que ahí tienen uno de los problemas más graves, sino el más".

"Sueñan" con llamadas

Tras las críticas de la oposición, el senador Daniel Caggiani dijo que la oposición "sueña" con llamadas e ironizó con que eso responde a que eso ocurría en el período anterior con Luis Lacalle Pou en el gobierno.

"Sueñan con las llamadas de la Torre Ejecutiva estos muchachos. Se ve que en el gobierno pasado los tenían cortitos", respondió.

Desde la bancada frenteamplista señalaron que el motivo de la postergación fue que quieren saber cuáles fueron los criterios y por qué no se siguió el orden de prelación, ya que las fiscales que ascienden están en el 5°, 8° y 10° lugar de la lista.

A su vez, expresaron que no tienen claro si existe una "reglamentación" al respecto o si la decisión es potestad "discrecional" de la fiscal general.