Cabo Verde volvió a golear y cerró de manera perfecta su preparación al Mundial

España y Arabia Saudita cierran su preparación

Este martes, la selección europea se estará midiendo ante Perú, encuentro que comenzará a las 23:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla de Zaragoza en México. España viene de igualar 1 a 1 ante Irak en el primer encuentro amistoso de esta doble fecha.

Por otro lado, Arabia Saudita tendrá su tercer amistoso este martes a las 20:00 horas cuando en el Toyota Field se enfrente a Senegal. La selección árabe comenzó perdiendo por 2 a 1 ante Ecuador, para luego golear 3 a 0 a Puerto Rico.