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Deportes Mundial |

con viento en la camiseta

Cabo Verde volvió a golear y cerró de manera perfecta su preparación al Mundial

España enfrentará desde las 23:00 horas de este lunes a Perú, mientras que Arabia Saudita se medirá ante Senegal el martes, preparando el Mundial.

Cabo Verde cerró su preparación al Mundial con otra goleada.

Cabo Verde cerró su preparación al Mundial con otra goleada.

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Cabo Verde cerró su preparación para el Mundial con una nueva goleada, esta vez ante Bermudas. España jugará esta noche ante Perú mientras que Arabia Saudita enfrentará el martes a la selección de Senegal, encuentro que cerrará los amistosos de los rivales de Uruguay en la fase de grupos.

Luego del contundente triunfo ante Serbia, la selección caboverdiana volvió a triunfar por 3 a 0 ante la selección de Bermudas. Los goles para el elenco afriacano fueron convertidos por Willy Semedo, Garry Rodrigues y Nuno da Costa, cerrando con una muy buena imagen la previa a su primera participación en una Copa del Mundo.

Cabo Verde salió a la cancha con Márcio da Rosa; Stopira, Logan Costa, Jovane Cabral, João Paulo Fernandes; Deroy Duarte, Willy Semedo, Telmo Arcanjo, Dailon Livramento; Ryan Mendes y Steven Moreira.

España y Arabia Saudita cierran su preparación

Este martes, la selección europea se estará midiendo ante Perú, encuentro que comenzará a las 23:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla de Zaragoza en México. España viene de igualar 1 a 1 ante Irak en el primer encuentro amistoso de esta doble fecha.

Por otro lado, Arabia Saudita tendrá su tercer amistoso este martes a las 20:00 horas cuando en el Toyota Field se enfrente a Senegal. La selección árabe comenzó perdiendo por 2 a 1 ante Ecuador, para luego golear 3 a 0 a Puerto Rico.

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