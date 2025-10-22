Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha iniciado un proceso continuo de reajuste de tarifas, llevándolas a los niveles más altos desde la década de 1930. Este artículo analiza las proyecciones de impacto de las tarifas estadounidenses en vigor a partir del 11 de setiembre de 2025. Los hallazgos indican que, de permanecer en su lugar durante la próxima década, estas tarifas resultarían en una menor producción económica en EEUU, precios más elevados y salarios más bajos en comparación con un escenario sin estas tarifas.
comercio
El Impacto de las Tarifas de Estados Unidos: Proyecciones Económicas hasta 2025
Entre las principales consecuencias el empleo en EEUU, medido en horas trabajadas, disminuiría particularmente en los sectores más expuestos al comercio.