reajuste |

comercio

El Impacto de las Tarifas de Estados Unidos: Proyecciones Económicas hasta 2025

Entre las principales consecuencias el empleo en EEUU, medido en horas trabajadas, disminuiría particularmente en los sectores más expuestos al comercio.

El ajuste de tarifas de Trump traerá perjuicios para los trabajadores.

Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha iniciado un proceso continuo de reajuste de tarifas, llevándolas a los niveles más altos desde la década de 1930. Este artículo analiza las proyecciones de impacto de las tarifas estadounidenses en vigor a partir del 11 de setiembre de 2025. Los hallazgos indican que, de permanecer en su lugar durante la próxima década, estas tarifas resultarían en una menor producción económica en EEUU, precios más elevados y salarios más bajos en comparación con un escenario sin estas tarifas.

Entre las principales consecuencias están los efectos sobre en el empleo y la productividad. El empleo en Estados Unidos, medido en horas trabajadas, disminuiría particularmente en los sectores más expuestos al comercio. Las caídas más significativas se observarían en la manufactura de bienes duraderos, la minería y la agricultura. Este impacto en el empleo manufacturero también refleja una desaceleración en la inversión dentro de la economía estadounidense atribuible al aumento de tarifas.

Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, anunciados el 2 de abril y las modificaciones realizadas hasta el 10 de mayo de 2025, han tenido un efecto perceptible en la dinámica del comercio internacional y las políticas de respuesta de los socios comerciales de EE. UU. Dado que las tarifas estadounidenses han cambiado considerablemente desde este último anuncio, hemos llevado a cabo una nueva evaluación de las tarifas vigentes a partir de septiembre de 2025.

Entre aspectos destacados en las proyecciones se menciona que la tasa de crecimiento del PIB de EE. UU. se reduce en 0.23 puntos porcentuales respecto a la proyección de referencia en 2025 y en 0.62 puntos porcentuales en 2026. Además, la inflación aumentaría un punto porcentual más que en el escenario base para el año desde el 11 de setiembre de 2025. Aunque el aumento de inflación sería temporal, el nivel de precios en Estados Unidos permanecería, en adelante, más alto de lo que hubiera sido sin las tarifas.

Es una realidad la existencia de riesgos adicionales al respecto es importante señalar que, aunque estos aranceles no son suficientes por sí solos para causar una recesión en EE. UU., el país podría contraerse si se combinaran con la deportación masiva de trabajadores inmigrantes no autorizados y una pérdida de independencia política de la Reserva Federal. Estos factores, junto con el cuadro tarifario, podrían agravar la situación económica.

El reajuste de tarifas en Estados Unidos, en vigor desde febrero de 2025, está determinado a tener un efecto significativo en la economía del país, redundando en un aumento de precios, una disminución del crecimiento económico y una caída en el empleo en sectores clave. Sin embargo, el impacto real dependerá de diversos factores, incluyendo las políticas complementarias sobre inmigración y la dirección futura de la política monetaria. Con los cambios globales en el comercio y la economía, el monitoreo de estas dinámicas será crucial en los próximos años.

