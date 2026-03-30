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Política Cuba | leche | ayuda humanitaria

Ayuda humanitaria

Gobierno uruguayo envió 20 toneladas de leche en polvo a Cuba

El cargamento de leche en polvo llegará a Cuba en un par de semanas desde México, que desde febrero encabeza las acciones humanitarias para ayudar a la isla.

La ayuda humanitaria de Uruguay llegará a Cuba en un par de semanas.&nbsp;

La ayuda humanitaria de Uruguay llegará a Cuba en un par de semanas. 
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Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno de Yamandú Orsi envió ayuda humanitaria a Cuba a través de México, país que desde febrero encabezó las acciones, en conjunto con otros países, para paliar la escasez de recursos en la isla por los bloqueos comerciales y energéticos de Estados Unidos (EEUU).

Cuba vive una situación delicada desde que dejó de recibir envíos de petróleo de Venezuela, por orden de EEUU.

Tal como lo había adelantado a Legítima Defensa (Caras y Caretas), el senador Daniel Caggiani, partió hacia la isla un cargamento de 20 toneladas de leche en polvo. Según señaló Subrayado (Canal 10), la carga llegará en dos semanas por medio de un barco que partirá desde México, en cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

México lidera ayuda humanitaria a Cuba

Ante la dramática situación del pueblo cubano, México encabezó la entrega de ayuda humanitaria desde febrero.

El pasado 28 de marzo, llegaron a Cuba dos veleros con ayuda humanitaria tras ser relocalizados en una misión de búsqueda, luego de haber perdido contacto con la Armada mexicana.

Por esa vía, llegaron más de 50 toneladas de suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares.

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