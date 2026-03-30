El gobierno de Yamandú Orsi envió ayuda humanitaria a Cuba a través de México, país que desde febrero encabezó las acciones, en conjunto con otros países, para paliar la escasez de recursos en la isla por los bloqueos comerciales y energéticos de Estados Unidos (EEUU).
Ayuda humanitaria
Gobierno uruguayo envió 20 toneladas de leche en polvo a Cuba
El cargamento de leche en polvo llegará a Cuba en un par de semanas desde México, que desde febrero encabeza las acciones humanitarias para ayudar a la isla.