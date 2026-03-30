L77: la nueva línea de ómnibus y su recorrido en el oeste capitalino

El recorrido de la línea L77

Para resolver esta situación, la intendencia resolvió modificar el recorrido de la línea L7 —que dejará de ingresar a esos barrios— y crear la L77, que será operada con unidades más pequeñas.

La nueva línea tendrá recorridos que ingresan a Cotravi y Maracaná y circulará también por Mirungá. Para tal servicio, se señalizaron nuevas paradas en ambos barrios y calles cercanas.

Con este cambio, ambos barrios pasarán a tener servicio en todas las frecuencias de la nueva línea, y se mantendrá la conexión entre la Terminal del Cerro y la zona de Saint Bois.

Los horarios de la línea L77 estarán disponibles en los próximos días en la web de la Intendencia de Montevideo.