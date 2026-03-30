L77: la nueva línea de ómnibus y su recorrido en el oeste capitalino

La Intendencia de Montevideo comunicó que desde el lunes 6 de abril comenzará a funcionar la nueva línea de ómnibus local L77 en los barrios Cotravi y Maracaná, en respuesta a los reclamos de vecinos de la zona oeste de Montevideo por la falta de transporte público.
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Hasta ahora, el acceso a esas zonas era limitado por el ancho de las calles, lo que impedía el ingreso de ómnibus comunes, explicó la comuna.
En el barrio Maracaná directamente no había servicio en algunas áreas, como la calle Mirungá.
El recorrido de la línea L77
Para resolver esta situación, la intendencia resolvió modificar el recorrido de la línea L7 —que dejará de ingresar a esos barrios— y crear la L77, que será operada con unidades más pequeñas.
La nueva línea tendrá recorridos que ingresan a Cotravi y Maracaná y circulará también por Mirungá. Para tal servicio, se señalizaron nuevas paradas en ambos barrios y calles cercanas.
Con este cambio, ambos barrios pasarán a tener servicio en todas las frecuencias de la nueva línea, y se mantendrá la conexión entre la Terminal del Cerro y la zona de Saint Bois.
Los horarios de la línea L77 estarán disponibles en los próximos días en la web de la Intendencia de Montevideo.