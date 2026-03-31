Thiago Ávila: "No hay nada más peligroso que vivir en un planeta que acepta un genocidio"

"Nosotros como cualquier otra familia, queremos estar todo el tiempo juntos, haciendo todo juntos y sin tener este riesgo constante", sin embargo entiende que "los padres, las madres y los niños de Palestina tienen el mismo interés". Es por esta razón que la solidaridad que practica es el horizonte también de su vida familiar, porque está luchando por un mundo para su hija donde nadie normalice las atrocidades que estamos viendo y viviendo en este mundo.

"Tenemos que movilizarnos en solidaridad con ellos, los niños de Gaza también son tan amados por sus papás y sus mamás como mi niña", sentenció. "Ellos atraviesan las peores violaciones, los matan de hambre, son explotados por bombas, son asesinados por drones, por tanques, por fusiles", reflexionó "nosotros tenemos que movilizarnos", "No hay nada más peligroso para mi niña que vivir en un planeta que acepta un genocidio", concluyó.

El penúltimo viaje a Palestina

El militante afirmó que los viajes anteriores de la Global Sumud Flotilla no fueron un espectáculo vacío ni se trató de una acción que buscaba tan solo visibilizar el problema: ellos pretendían efectivamente romper el bloqueo ilegal de Israel. "Llegamos muy cerca: a 24 millas náuticas, más cerca que las misiones anteriores", "las fuerzas de ocupación de Israel hicieron un bloqueo naval ilegal a 70 millas", explicó.

"Los otros botes fueron interceptados en un proceso de más de 30 horas, entonces, de hecho estamos cerca de Gaza", "teníamos la convicción de que no era imposible", aseguró aunque "no fue posible llegar".

"Ahora con una misión mayor, ojalá tengamos una movilización también gigante y eso finalmente cree las condiciones para romper este cerco ilegítimo", afirmó con optimismo en la próxima misión internacionalista.

En la cárcel del desierto

"Los israelíes interceptaron nuestros botes ilegalmente, cuando ocuparon nuestros botes bajo la mira del fusil, fuimos obligados a concentrar en una parte específica de los barcos". "Los israelíes cambiaron la ruta que iba a Gaza, llevando la comida, medicina, para llevarnos bajo custodia", recordó Ávila sobre su secuestro y el de los demás compañeros en aguas internacionales.

"Cuando llegamos al puerto nos aguardaban miembros del gobierno; ellos ordenaron a la policía que nos agrediera, nos golpease y cometiese una serie de violaciones, pero es importante decir que todo eso es una pequeña fracción de lo que los palestinos pasan en las mazmorras israelíes", relató. Sin embargo considera que "Los palestinos... Que son estuprados, que tienen sus ojos arrancados, que son ejecutados y tirados en fosas comunes, ellos pasan las peores situaciones". Este fue el discurso también de Greta Thunberg luego de la deportación: "Sí pasamos cosas terribles durante el tiempo que duró el secuestro ilegal de Israel, pero no es nada comparado a lo que sufren los palestinos".

"Ellos pasan por cosas mucho peores que nosotros", de forma que "seguimos movilizados porque no les tenemos miedo".

"Ellos nos interceptan, nos hacen daño pero nosotros sabemos la importancia de la solidaridad internacionalista en ese momento", dijo Ávila quién detalló que seguirán adelante "a pesar de sus amenazas y de sus ataques".

Un movimiento internacional antiimperialista

El entrevistado reafirmó que la Global Sumud Flotilla es un "movimiento internacionalista, que tiene su característica anticolonial, antiimperialista y antisionista". Sueñan con "construir una sociedad libre de la explotación, libre de las opresiones y libre de la destrucción de la naturaleza", dice que en eso se basa la unidad del grupo.

"Nosotros estamos haciendo lo mejor para crear una condición de que este movimiento solidario no se movilice solo por Palestina, sino por todas las causas justas de la humanidad", expresó y puso varios ejemplos "debemos movilizarnos en contra la invasión y el ataque al Líbano, en contra del ataque a Irán, en contra de los ataques sucesivos a Yemen, en contra del bombardeo ilegal, del ataque y secuestro del presidente de Venezuela, secuestrado por Estados Unidos; luchamos contra las agresiones y el bloqueo criminal contra Cuba y conta las amenazas a otros países de Latinoamérica, como Brasil, México, Colombia, pero que también puede llegar a Uruguay", advirtió.

"Nosotros nos queremos movilizar por todas las causas justas de la humanidad y en una perspectiva emancipadora", dijo Ávila e hizo hincapié en que es claro qué sociedad "no queremos": "sabemos que no queremos el capitalismo que explota, oprime y destruiye la naturaleza. No queremos ser gobiernados por los billonarios de las big techs que intentan controlar nuestras vidas, por los billonarios del complejo industrial militar que lucran con la guerra, tampoco por los criminales de guerra de Benjamin Netanyahu y Donald Trump".

Nosotros queremos una salida desde los pueblos, para construir una sociedad más justa, más igualitaria, con la mayor felicidad posible y con el buen vivir para todos los pueblos. Eso es lo que soñamos y para eso sabemos que las causas y las resistencias hoy están y deben estar conectadas".

Nueva misión

Una nueva flotilla que saldrá desde Barcelona el 12 de abril. Thiago considera que este es el momento de visibilizar "en cada rincón del planeta" lo que está sucediendo y la urgencia de llevar adelante acciones colectivas. "Lucharemos con toda la dignidad, con toda la valentía, teniendo la solidaridad como eje fundamental", señaló.

No nos arrodillamos a los imperios, no nos arrodillamos frente a los deseos malignos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, queremos derrotarlos y para eso desarrollaremos una multiplicidad de tácticas: nos movilizaremos en la ciudad, en el campo.

"La batalla decisiva de nuestra generación llegó".