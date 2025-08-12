"El problema de la garrapata pasó a ser una preocupación nacional"

“Sí, un gran problema, y te diría un gran problema nacional, que ya se escapó de ser un problema del productor rural o del interior profundo para ser un problema nacional, así lo planteamos en el Consejo de Ministros, y así va a ser encarado, seguramente sobre finales de este mes vamos a estar presentando el programa en la torre ejecutiva, y bueno, ya en el segundo semestre se empezará a aplicar el plan de combate a la garrapata, que además consta de varias fases, y otra de ellas va a tener a partir de noviembre con la experiencia piloto de una vacuna para disminuir la cantidad de garrapata”

Usted anunció la posibilidad de contratar a 100 técnicos para distribuirlo en 1.000 productores, ¿eso es una realidad o es un proyecto que está todavía en andamiento?

“Eso es una realidad, está en proceso, eso es el programa Procria, en realidad es una asistencia técnica durante todo el periodo que va a conducir el Plan de Agropecuario junto con la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio, que pretende abarcar 2.000 productores, y para eso precisamos el concurso de 100 técnicos de la profesión independiente, que van a ser capacitados en qué es lo que tienen que pedirle, o enfocar con el productor a fin de que podamos producir más terneros y más corderos, y a su vez hay que hablar de estos temas que son transversales a todos, como la garrapata, el agua en la parcela, todos esos temas también van a estar incluidos, pero bueno, el programa Procria es justamente eso, tratar de aumentar los procreos que tenemos en el país, que están estancados hace muchísimos años, que en el promedio nacional es un 65%, pero en el norte del Río Negro es un 55%, así que tenemos casi la mitad de las vacas, un poco en serio, un poco de broma, de vacaciones en el campo durante un año entero, por lo tanto nos parece que ahí es donde tenemos que atacar, Uruguay tiene que producir más, y me parece que ahí tenemos una posibilidad importante, obviamente esto es voluntario, los productores que se quieran inscribir están abiertos a las inscripciones, también están abiertas las inscripciones para los profesionales, que en 10 o 15 días se cierra esta etapa, para capacitar a los técnicos, unir los criterios, y ya en el segundo semestre, a partir de noviembre, empezar a trabajar directamente con los productores”

¿Cuál fue el resultado de la propuesta? ¿Tuvo algún retorno?

“No, usted sabe que, bueno, tanto el programa de Procría como el de La Garrapata han tenido amplio respaldo desde la profesión, de las otras instituciones, o sea, esto sale con el apoyo de las gremiales agropecuarias, de la UDELAR, bueno, se han consultado a todos ellos, del INIA, de Colonización, así que, bueno, estamos muy contentos con el apoyo recibido, con los dos programas de diferentes instituciones, y se ha tratado de tener una consulta lo más amplia posible, ni que hablar con la profesión veterinaria, pero también con las otras profesiones, los técnicos que van a trabajar pueden ser veterinario, agrónomo, perito agrónomo, digamos, así que, bueno, estamos muy contentos con el apoyo recibido, de las dos iniciativas”

Usted hizo referencia a las pérdidas que genera, el mal manejo de la medicación utilizada en el ganado. Cuál es la solución?

“Sí, claramente, por eso, bueno, aquellos predios que estén con garrapata la vamos a seleccionar para tener una atención más directa, va a haber un dinamizador que nos planteó alguna gremial allá por arriba, en cada departamento, se va a ocupar exclusivamente el tema garrapata, y esos predios que, bueno, que persistan el problema, van a tener una atención particular por parte del Ministerio”

El anuncio de la suspensión de la exportación de ganado en pie para faena generó polémica, ¿se mantiene la restricción o quedó a resolución del Ministerio de Economía?

“No, primero que no tenemos ningún pedido en este momento que haya ingresado, la exportación en pie está funcionando como ha funcionado siempre, yo lo que hice fue dar una alerta en aquellos animales que están terminados, y este año, aparentemente, hay una intención de que se pudieran exportar cerca de 100.000, por lo tanto, cuando sabemos que hay, en estos días, además, de las que ya están, también tenemos otras plantas con problemas, yo creo que es una cuestión que hay que resolver como gobierno, no puede ser sólo responsabilidad del Ministro de Ganadería, pero por ahora no hay ninguna, no estamos trancando ningún expediente para la exportación”

¿Le preocupa la situación del sector lechero? No participa de las movilizaciones?

“Nosotros ya recibimos a la Gremial en nuestro despacho en Montevideo, por lo tanto, conocemos el problema, y así que no me parece conveniente en esta instancia, cuando hemos tenido instancias personales de conversación”.