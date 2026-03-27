Novena fecha del Apertura: choque entre líderes y una "final" por el descenso

Este sábado se va a poner en marcha la novena fecha del Torneo Apertura, que tendrá encuentros de gran atractivo pero también de vital importancia no sólo para el liderazgo del campeonato sino que también choques directos para la permanencia.
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En lo que será una final por mantener la categoría, Wanderers va a estar recibiendo en el Prado a Cerro, dos equipos sumamente necesitados. Además, pensando en esta tabla, Progreso recibirá a un Liverpool que buscará colarse entre los de arriba.
Hablando de la pelea por el Apertura, todas las miradas están en el domingo, cuando Peñarol reciba a Racing en el Campeón del Siglo. Además, Deportivo Maldonado visita a Central Español para seguir escalando, mientras que en un encuentro de gran atractivo, MC Torque será local en el Estadio Charrúa ante Nacional.
Detalles de la novena fecha del Apertura
Sábado 28 de marzo
16:00 - Wanderers vs Cerro
- Parque Viera
- Javier Burgos - Yimmy Álvarez (VAR)
19:30 - MC Torque vs Nacional
- Estadio Charrúa
- Mathías De Armas - Jonathan Fuentes (VAR)
Domingo 29 De Marzo
10:00 - Progreso vs Liverpool
- Parque Paladino
- Leodán González - Diego Dunajec (VAR)
13:00 - Juventud vs Boston River
- Parque Artigas
- Federico Arman - Andrés Cunha (VAR)
16:00 - Defensor Sporting- vs Albion
- Estadio Franzini
- Esteban Guerra - Jonathan Fuentes (VAR)
19:30 - Peñarol vs Racing
- Estadio Campeón Del Siglo
- Hernán Heras - Daniel Rodríguez (VAR)
Lunes 30 de marzo
18:00 - Cerro Largo vs Danubio
- Estadio Ubilla
- Andrés Matonte - Christian Ferreira (VAR)
21:00 - Central Español vs Deportivo Maldonado
- Parque Palermo
- Kevin Fontes - Diego Riveiro (VAR)