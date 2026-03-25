Bava: "Los futbolistas representaron lo que es jugar en Nacional"

Con apenas 24 horas de trabajo uno piensa que no se puede cambiar tanto. Pero el aire nuevo, tal vez la comunicación entre cuerpo técnico y jugadores hizo que el equipo cambiara radicalmente.

El equipo "me representa"

Jorge Bava habló después del partido mostró su satisfacción con el rendimiento y el resultado. "Muy contento con la victoria, con el desempeño del equipo y de los jugadores. Con apenas un día de trabajo, de conocimiento, era difícil inculcar la idea, o imposible. Tratamos de volver a las raíces, hacerles ver lo buenos jugadores que son y por qué están acá. Es un mérito grande de ellos. Estas cosas tiene el fútbol y el destino. Hace una semana o un poquito más lo miraba por TV desde Paraguay, el partido con Wanderers, y una semana después estar acá, es como raro. Pero lindo, feliz de estar de vuelta acá, en otro rol, pero con mucha más responsabilidad. Feliz de estar nuevamente en casa", dijo el entrenador.

"Me gustaron muchos aspectos. Para ver lo que uno quiere plasmar falta tiempo de trabajo, es obvio, pero en líneas generales, las raíces de lo que quiero de Nacional se vio. Un equipo intenso, que juega en campo rival, que se comportó muy bien en vigilancias y eso hizo que sostuviéramos mucho más tiempo en ataque. Hacer un gol y seguir buscando el siguiente, ganamos los duelos, tuvimos muchas chances de pelota quieta también. Tuvimos chances en muchas fases del juego, eso lo llamo fútbol total. Me quedo contento, sobre todo en los últimos minutos, con un partido recorrido, con otro partido hace muy pocas horas, ganando 3-0, pero presionando arriba, y buscando hacer otro gol. Me quedo muy conforme con eso, me representa".

Sobre las 48 horas en Los Céspedes que los jugadores el técnico fue claro: "Básicamente hablar, mostrarles cosas, bajar a tierra, darles tranquilidad. Mucho en un día no podíamos hacer. Ayer presenté al resto del cuerpo técnico. Tratamos de enlazar con cosas que venían haciendo. Tampoco mucho podíamos inventar. Tenemos un gran plantel. Hacérselos ver, que ganen en confianza, cosas que cualquier entrenador pide y busca. Me voy contento porque hoy lo pudieron llevar a cabo. Ya habrá semanas para trabajar e ir buscando cosas. Pero me voy contento, porque representaron lo que es jugar aquí. Con esta base sólida tenemos que seguir creciendo", sentenció.