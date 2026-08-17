El Antel Summit 2026 se desarrolló el miércoles 12 de agosto en el Antel Arena, con una importante concurrencia y una propuesta que combinó conferencias, experiencias interactivas y espacios destinados al sector empresarial.
Tecnología de última generación
Antel Summit 2026 reunió innovación, inteligencia artificial y robótica
El principal encuentro tecnológico de Antel reunió a especialistas nacionales e internacionales, empresas, autoridades y representantes académicos en una jornada centrada en las nuevas tendencias digitales y sus desafíos para Uruguay.