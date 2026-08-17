Antel Summit 2026 reunió innovación, inteligencia artificial y robótica

Entre los principales expositores estuvo Irene Solaiman, especialista estadounidense, exOpenAI y referente mundial en políticas y seguridad de Inteligencia Artificial. Durante su presentación destacó la infraestructura digital uruguaya y, especialmente, el despliegue de fibra óptica de Antel. “En los días que he estado en Uruguay, he comprobado el nivel de conectividad que hay, mejor que en Estados Unidos y muchas partes de Europa”, afirmó.