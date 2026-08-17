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Empresariales Antel | encuentro | Antel Summit 2026

Tecnología de última generación

Antel Summit 2026 reunió innovación, inteligencia artificial y robótica

El principal encuentro tecnológico de Antel reunió a especialistas nacionales e internacionales, empresas, autoridades y representantes académicos en una jornada centrada en las nuevas tendencias digitales y sus desafíos para Uruguay.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Antel Summit 2026 se desarrolló el miércoles 12 de agosto en el Antel Arena, con una importante concurrencia y una propuesta que combinó conferencias, experiencias interactivas y espacios destinados al sector empresarial.

Uno de los principales atractivos fue el despliegue de tecnología de última generación. Los asistentes pudieron interactuar con un robot humanoide, un perro robot y un brazo robotizado, además de conocer soluciones desarrolladas por Antel y sus socios.

Entre los principales expositores estuvo Irene Solaiman, especialista estadounidense, exOpenAI y referente mundial en políticas y seguridad de Inteligencia Artificial. Durante su presentación destacó la infraestructura digital uruguaya y, especialmente, el despliegue de fibra óptica de Antel. “En los días que he estado en Uruguay, he comprobado el nivel de conectividad que hay, mejor que en Estados Unidos y muchas partes de Europa”, afirmó.

La soberanía digital también estuvo presente. La economista e investigadora argentina Cecilia Rikap destacó el papel de Antel como empresa pública frente al poder de los grandes gigantes tecnológicos.

La agenda incluyó además a Laura Macció, Helena Rovner, Roberto Musso, Paco Martin y Hernán Casciari, quienes abordaron temas como biotecnología, educación e IA, música y tecnología, computación cuántica y el impacto tecnológico en la vida cotidiana.

En paralelo, el primer nivel del Antel Arena albergó workshops y charlas técnicas para el público corporativo.

El encuentro también reconoció a los mejores stands. Arnaldo C. Castro, Tilsor, Pyxis, Quanam y Samsung fueron distinguidos en diferentes categorías por sus propuestas de innovación, experiencia interactiva, sostenibilidad, diseño e impacto tecnológico.

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