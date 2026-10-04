Gobierno destaca acuerdo en el conflicto portuario y evalúa nuevas terminales

Sánchez sostuvo que la intervención permitió concentrar las conversaciones en esos aspectos y dar “el último empuje” para alcanzar un entendimiento entre las partes.

El gobierno analiza propuestas para nuevas terminales

Consultado sobre la posibilidad de incorporar nuevas terminales en el puerto, Sánchez evitó descartar esa alternativa y confirmó que existen iniciativas privadas en análisis.

“Nosotros tenemos varias iniciativas privadas que se están tramitando y se están estudiando”, afirmó. Explicó que Uruguay cuenta con un marco jurídico específico para este tipo de proyectos y que las propuestas deberán atravesar las evaluaciones correspondientes.

El secretario de Presidencia indicó que el gobierno esperará los informes técnicos antes de fijar una posición. “Una vez que haya un informe técnico de las iniciativas podemos dar una opinión”, sostuvo.

De esta manera, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de nuevas terminales, aunque condiciona cualquier definición a los estudios de los servicios técnicos competentes.