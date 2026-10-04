El gobierno valoró el proceso de negociación que permitió encaminar el conflicto portuario y alcanzar un acuerdo en la principal terminal de contenedores del país. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó el papel de la mediación del Poder Ejecutivo y señaló que el entendimiento contempla garantías para los próximos cinco años.
El futuro del puerto
Gobierno destaca acuerdo en el conflicto portuario y evalúa nuevas terminales
Alejandro Sánchez sostuvo que la mediación permitió encaminar un acuerdo con garantías para trabajadores, empresa y comercio uruguayo.