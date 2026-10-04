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Política puerto | terminales | Alejandro Sánchez

El futuro del puerto

Gobierno destaca acuerdo en el conflicto portuario y evalúa nuevas terminales

Alejandro Sánchez sostuvo que la mediación permitió encaminar un acuerdo con garantías para trabajadores, empresa y comercio uruguayo.

Evaluación del Gobierno tras acuerdo en el puerto.

Evaluación del Gobierno tras acuerdo en el puerto.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El gobierno valoró el proceso de negociación que permitió encaminar el conflicto portuario y alcanzar un acuerdo en la principal terminal de contenedores del país. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó el papel de la mediación del Poder Ejecutivo y señaló que el entendimiento contempla garantías para los próximos cinco años.

“Estamos generando las condiciones de mediar para que en una empresa, la terminal de contenedores, la más importante del puerto, haya un acuerdo que va a implicar cinco años de garantía, para los trabajadores, para la empresa y por todas las cosas para el comercio uruguayo”, señaló Sánchez durante una rueda de prensa.

Una negociación con tres puntos pendientes

El jerarca explicó que el conflicto se desarrolló en el marco de la negociación del convenio colectivo. Según detalló, luego de varias instancias quedaron tres asuntos pendientes que fueron identificados por el Ministerio de Trabajo como los puntos más sensibles del proceso.

Sánchez sostuvo que la intervención permitió concentrar las conversaciones en esos aspectos y dar “el último empuje” para alcanzar un entendimiento entre las partes.

El gobierno analiza propuestas para nuevas terminales

Consultado sobre la posibilidad de incorporar nuevas terminales en el puerto, Sánchez evitó descartar esa alternativa y confirmó que existen iniciativas privadas en análisis.

“Nosotros tenemos varias iniciativas privadas que se están tramitando y se están estudiando”, afirmó. Explicó que Uruguay cuenta con un marco jurídico específico para este tipo de proyectos y que las propuestas deberán atravesar las evaluaciones correspondientes.

El secretario de Presidencia indicó que el gobierno esperará los informes técnicos antes de fijar una posición. “Una vez que haya un informe técnico de las iniciativas podemos dar una opinión”, sostuvo.

De esta manera, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de nuevas terminales, aunque condiciona cualquier definición a los estudios de los servicios técnicos competentes.

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