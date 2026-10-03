Gandini y su esposa no declararon ante la Jutep en 2025 inversión en Conexión Ganadera

El dirigente blanco Jorge Gandini está otra vez en el ojo de la tormenta y salió a explicar su vínculo con Conexión Ganadera. El director por la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, en su última declaración ante la Junta de Transparencia y Ética Pública no declaró 84 vacas por más de dos millones de pesos y, sin embargo, se presentó junto con su esposa, Laura Scalabrino Muga, para cobrar como acreedores de Conexión Ganadera.