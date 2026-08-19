Expectativas con cautela

El dato más relevante es la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento para 2026. La mediana de las proyecciones de los analistas se ubicó en 1,2%, un leve descenso respecto a mediciones anteriores. Para 2027, en cambio, la expectativa mejoró ligeramente hasta 1,7%. Estas estimaciones continúan por debajo de las proyecciones oficiales del gobierno, lo que refleja una visión más prudente por parte del mercado sobre la capacidad de expansión de la economía en el corto plazo. En materia de inflación, las noticias son más alentadoras. Los analistas redujeron la inflación esperada para 2026 hasta 4,7%, acercándose aún más al objetivo del Banco Central de 4,5%. Además, las expectativas para el horizonte de política monetaria de 24 meses permanecen alineadas con esa meta, lo que indica que el mercado continúa confiando en la capacidad del BCU para mantener la estabilidad de precios.

El informe también se interpreta a la luz del contexto económico actual. El propio Banco Central ha señalado que la actividad económica se ubica por debajo de su nivel potencial, mientras que el mercado laboral mantiene una estabilidad relativa. A esto se suma un escenario internacional caracterizado por una elevada incertidumbre. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados y las variaciones en los precios de las materias primas continúan condicionando las perspectivas de crecimiento para economías pequeñas y abiertas como la uruguaya. En ese marco, la cautela de los analistas resulta consistente con un entorno externo que sigue presentando riesgos.

Las expectativas cumplen varias funciones. En primer lugar, permiten conocer cómo interpreta el mercado la evolución futura de la economía. En segundo lugar, ayudan al Banco Central a evaluar la credibilidad de su política monetaria. Cuando las expectativas de inflación permanecen cercanas a la meta oficial, significa que los agentes económicos confían en que la autoridad monetaria podrá mantener la estabilidad de precios. Además, constituyen una referencia para empresas, inversores y responsables de políticas públicas, que utilizan esta información para planificar inversiones, presupuestos y estrategias de mediano plazo.

También son acotadas a algunos agentes y tienen muchas limitaciones. Aunque son un indicador muy valioso, las expectativas no deben interpretarse como una predicción infalible. En primer lugar, representan el consenso de un grupo de analistas en un momento determinado y pueden modificarse rápidamente si cambian las condiciones económicas o políticas. En segundo lugar, no incorporan necesariamente eventos inesperados, como crisis internacionales, conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos o cambios abruptos en los mercados financieros. Finalmente, las expectativas pueden verse influidas por el propio clima económico y por la información disponible al momento de responder la encuesta. Por eso, deben analizarse junto con otros indicadores de actividad, empleo, inversión y comercio exterior.

El mensaje principal del relevamiento es que el mercado continúa viendo una economía estable, con inflación controlada y expectativas bien ancladas, pero con un crecimiento más moderado que el previsto oficialmente. No se observa un deterioro significativo de las perspectivas, aunque sí una mayor prudencia frente a un contexto internacional que sigue siendo incierto. Para Uruguay, mantener la inflación cerca de la meta constituye una señal positiva, ya que fortalece la credibilidad de la política económica. Al mismo tiempo, las menores expectativas de crecimiento recuerdan que el desafío sigue siendo impulsar la inversión, mejorar la productividad y generar condiciones para acelerar el ritmo de expansión de la economía. Las expectativas no predicen el futuro, pero sí permiten conocer cómo lo imagina el mercado. Y esa información resulta fundamental para comprender el clima económico, anticipar tendencias y orientar la toma de decisiones tanto del sector público como del privado.