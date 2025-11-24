IM atendió más de 5.000 mujeres en su sistema de respuesta ante la violencia de género.

En el marco del Mes de Lucha contra la Violencia de Género, la Intendencia de Montevideo (IMM) realizó la presentación de los últimos datos de atención en su sistema de respuesta ante la violencia de género. Se divulgaron las cifras de atención a mujeres en situación de violencia que recurrieron a los servicios brindados por la comuna.
Datos del periodo noviembre 2024 - octubre 2025
En el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, un total de 5.072 mujeres fueron atendidas en los servicios de la Intendencia, y se realiaron 14.635 consultas al sistema. Las consultas efectuadas por primera vez alcanzaron la cifra de 2.760.
En cuanto al perfil de las consultantes, más del 60% de las mujeres tiene entre 20 y 40 años , siendo el promedio de edad de las mujeres atendidas de 37 años.
Servicios Integrales
La Intendencia informa que las personas que estén viviendo violencia de género pueden acudir a los servicios que la comuna brinda en materia de atención y asesoramiento presencial y telefónico para mujeres que estén viviendo o hayan vivido una situación de violencia. Los servicios son confidenciales y están distribuidos en los 8 municipios de Montevideo.
Las 14 Comuna Mujer brindan atención psicosocial y jurídica a mujeres mayores de 15 años, sin distinción por identidad de género u orientación sexual, que viven o vivieron situaciones de violencia. Es un servicio integral, confidencial, gratuito y especializado.
Ante cualquier situación de violencia de género se puede enviar la frase "No estás Sola" al Whatsapp 099 019 500.
La Intendencia también dispone de Servicios específicos, incluyendo:
Atención a mujeres con discapacidad en situación de violencia , en convenio con la Facultad de Psicología de la Udelar.
Atención a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia , con sedes en el Municipio C (1950 7795) y Municipio G (1950 7522).
Atención a hombres que ejercen violencia , un espacio de reflexión grupal que se propone identificar y reconocer los comportamientos y las actitudes violentas. Este último servicio incluye una Línea de escucha para hombres que atiende diversas temáticas como: afrontamiento de pérdidas, comportamientos de riesgo, salud, manejo de emociones, relacionamiento con los hijos/as, pareja, celos, control, orientación sexual e identidad de género, y situaciones de violencia en la pareja