IM atendió más de 5.000 mujeres en su sistema de respuesta ante la violencia de género.

Servicios Integrales

La Intendencia informa que las personas que estén viviendo violencia de género pueden acudir a los servicios que la comuna brinda en materia de atención y asesoramiento presencial y telefónico para mujeres que estén viviendo o hayan vivido una situación de violencia. Los servicios son confidenciales y están distribuidos en los 8 municipios de Montevideo.

Las 14 Comuna Mujer brindan atención psicosocial y jurídica a mujeres mayores de 15 años, sin distinción por identidad de género u orientación sexual, que viven o vivieron situaciones de violencia. Es un servicio integral, confidencial, gratuito y especializado.

Ante cualquier situación de violencia de género se puede enviar la frase "No estás Sola" al Whatsapp 099 019 500.

La Intendencia también dispone de Servicios específicos, incluyendo: