Comienza este sábado en el Cerro el cambio en la modalidad de recolección de residuos

Agregó que se irán cumpliendo diferentes etapas “barrio a barrio”, fortaleciendo la educación ambiental hasta lograr “una ciudad más limpia y con menos residuos, reciclando y compostando”.

Plan piloto en el Cerro

La experiencia piloto comenzará en el Cerro, “donde vamos a entregar contenedores intradomiciliarios y a retirar parte de los que están en la vía pública, además de instalar algunas islas para reciclaje. Luego se continuará en Capurro y Carrasco para los últimos días de este año, o primeros del año que viene”.

Actualmente hay 11.300 contenedores en Montevideo y la intención es reducirlos a menos de la mitad al final del período de gestión.

Para alcanzar los objetivos en las etapas previstas se trabaja con los municipios, los consejos vecinales, la comunidad organizada y se realizarán actividades en los barrios para entregar los contenedores. El rol de vecinos y vecinas resulta fundamental, por lo que en cada barrio se genera un grupo de Whatsapp para escuchar sus comentarios, aportes e inquietudes.

Menos contenedores

Herou informó que en esta primera etapa se acordó retirar unos 500 contenedores hasta los primeros días del año que viene.

En cuanto a la modalidad de aplicación de las nuevas medidas, comentó que ”los vecinos y vecinas comenzarán a sacar sus contenedores tres veces por semana en el horario que pase el camión, después volverán a guardarlo como ya sucede en algunas zonas de Montevideo, como Santiago Vázquez, por ejemplo”.

De esta manera, los residuos no estarán en la vía pública porque el contenedor solo se saca cuando pasa el camión, estará por un momento en la puerta y volverá a guardarse. En el resto de los días no habrá residuos en la calle. ”Para la recolección, en algunos barrios tendremos dos días para los residuos mezclados que no se reciclan y un día distinto, con otro camión, para los materiales reciclables”, adelantó Herou.