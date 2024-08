En Argentina el rechazo es catarsis, pero no oposición política

Y luego de analizar las contradicciones en el oficialismo y como se viene expresando el humor de la gente concluye: "el rechazo a la acción del mileismo comienza a ganar espacio sobre la base del malestar de las personas y sectores. Es natural que ello ocurra. Pero es imprescindible tomar en cuenta que solo el rechazo no puede leerse como oposición política. Es insuficiente. Ni siquiera la suma de rechazos genera algún tipo de unidad en la acción que pueda ponerle límite al desastre que está causando el gobierno de la LLA. No habrá oposición política real y efectiva sin una propuesta alternativa que seduzca a la ciudadanía desencantada que hoy sufre penurias. Falta poner en debate ideas rectoras, que asuman la transversalidad político ideológica y sectorial, y aglutinen de manera inter generacional. Una propuesta que ofrezca de manera pragmática y creíble un camino de salida y que, sin magia pero con convencimiento, imagine un escenario de futuro que dispute política y culturalmente el relato del mileismo.

Habrá verdadera oposición cuando además un grupo de lideresas o de líderes de la política logren encarnar la propuesta alternativa emergente en su modo de vida, en acciones y en palabras. No se trata apenas de una cuestión testimonial, sino de coherencia en la acción.

No alcanza con el rechazo y la bronca. Aunque sea un primer paso, el rechazo es insuficiente para constituir una oposición política porque para ello se necesita un proyecto alternativo y creíble y también una pedagogía política y comunicacional que de vida a otro relato con un amplio consenso de base. Mientras ello no ocurra el rechazo no pasará de la catarsis y se seguirá, sin mayor éxito, desparramando bronca en los rincones".

Presos Políticos

En tanto desde el Movimiento piqueteros y la organización política Polo Obrero que no logra "tejer" con el resto de los sectores políticos y sociales opositores, sigue la lucha por la libertad de dos de sus integrantes que son considerados como parte de los presos políticos que hay en Argentina y se teme una situación que se prolongue en le tiempo como el de la jujeña Milagro Salas.