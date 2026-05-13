Identificaron a otras 17 militantes desaparecidos en "La Perla" durante la dictadura

Adrián José Ferreyra Rivero
Carlos Cayetano Cruspeire
Edelmiro Cruz Bustos
Ester Felipe
Gilbestor Néstor Lellin D’Francesco (también citado en causas como Néstor Guillermo Llelin)
Graciela María de los Milagros Doldán
Gustavo Daniel Torres
José Luis Goyochea Escudero
Juan Carlos Navarro Moyano
Luis Mónaco
Marta Susana Ledesma Vera de Comba
Nélida Noemí Moreno de Goyochea
Oscar Segura Reineri (consignado en algunos registros como Oscar Segura Ranieri)
Rosa Cristina Godoy de Cruspeire
Silvia del Valle Taborda
Víctor Carlos Díaz Rinero
El trabajo del EAAF
Las tareas de campo en "Loma del Torito" comenzaron en 2025 por orden del magistrado a cargo. Para localizar los sitios de inhumación clandestina, el EAAF desplegó un operativo de alta complejidad técnica que incluyó el análisis de imágenes satelitales, relevamiento LiDAR (detección por láser) y la comparación con fotografías aéreas históricas de la zona. Una vez hallados los fragmentos óseos, se realizaron análisis de ADN y estudios antropológicos en laboratorio que permitieron cotejar los perfiles genéticos con los bancos de datos de familiares de personas desaparecidas.
"Es un trabajo minucioso, que lleva años y que implica un profundo respeto por las víctimas y sus seres queridos. Cada identificación es un paso hacia la reparación", señalaron fuentes del EAAF.
La Perla símbolo del horror
El ex centro clandestino La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo control del Ejército Argentino. Se estima que por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas detenidas ilegalmente, de las cuales la gran mayoría permanece desaparecida. El predio "Loma del Torito", donde ahora se siguen realizando excavaciones, fue utilizado como campo de inhumación clandestina durante la dictadura.
Con este nuevo grupo de identificaciones, la causa judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla suma pruebas contundentes sobre el plan sistemático de desaparición forzada. Organismos de derechos humanos recibieron el anuncio con "emoción y compromiso renovado", reiterando la consigna "Ni olvido ni perdón".