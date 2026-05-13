Identificaron a otras 17 militantes desaparecidos en "La Perla" durante la dictadura

Adrián José Ferreyra Rivero

Carlos Cayetano Cruspeire

Edelmiro Cruz Bustos

Ester Felipe

Gilbestor Néstor Lellin D’Francesco (también citado en causas como Néstor Guillermo Llelin)

Graciela María de los Milagros Doldán

Gustavo Daniel Torres

José Luis Goyochea Escudero

Juan Carlos Navarro Moyano

Luis Mónaco

Marta Susana Ledesma Vera de Comba

Nélida Noemí Moreno de Goyochea

Oscar Segura Reineri (consignado en algunos registros como Oscar Segura Ranieri)

Rosa Cristina Godoy de Cruspeire

Silvia del Valle Taborda

Víctor Carlos Díaz Rinero

El trabajo del EAAF

Las tareas de campo en "Loma del Torito" comenzaron en 2025 por orden del magistrado a cargo. Para localizar los sitios de inhumación clandestina, el EAAF desplegó un operativo de alta complejidad técnica que incluyó el análisis de imágenes satelitales, relevamiento LiDAR (detección por láser) y la comparación con fotografías aéreas históricas de la zona. Una vez hallados los fragmentos óseos, se realizaron análisis de ADN y estudios antropológicos en laboratorio que permitieron cotejar los perfiles genéticos con los bancos de datos de familiares de personas desaparecidas.

"Es un trabajo minucioso, que lleva años y que implica un profundo respeto por las víctimas y sus seres queridos. Cada identificación es un paso hacia la reparación", señalaron fuentes del EAAF.

La Perla símbolo del horror

El ex centro clandestino La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo control del Ejército Argentino. Se estima que por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas detenidas ilegalmente, de las cuales la gran mayoría permanece desaparecida. El predio "Loma del Torito", donde ahora se siguen realizando excavaciones, fue utilizado como campo de inhumación clandestina durante la dictadura.

Con este nuevo grupo de identificaciones, la causa judicial por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla suma pruebas contundentes sobre el plan sistemático de desaparición forzada. Organismos de derechos humanos recibieron el anuncio con "emoción y compromiso renovado", reiterando la consigna "Ni olvido ni perdón".