Explotó la bomba en ASSE: de "delincuente" a "vayan a la "justicia"

El actual presidente del prestador público de salud Álvaro Danza se hizo presente en Fiscalía General de la Nación para presentar formalmente la acción y subrayó que “la expectativa” es que se “investigue y verifique si hay mérito o no para otras acciones”.

La reacción de los blancos

“Hoy asistimos a un hecho totalmente inusual, y es que el presidente de ASSE, el doctor Danza, haya ido en persona a presentar una denuncia penal; en el Estado, quienes cumplen esa función son los servicios jurídicos, no los jerarcas”, cuestionó el diputado nacionalista Federico Casaretto a través de un video difundido en sus redes sociales.

El representante apuntó a que la máxima autoridad del prestador público de salud tuvo como “objetivo fundamental” con esa acción “generar un hecho político”. “El hecho político es tratar de tapar las irregularidades manifiestas en la gestión de la doctora [Cristina] Lustemberg, que todos los días se enreda más, en este caso de la anestesista —a la cual le quiso bajar la sanción de 5 a 3 años— que terminó con la muerte de una colega”, sumó Casaretto, involucrando a la ministra de Salud Pública.

El diputado nacionalista apuntó a que Danza “ha sido de los presidentes de ASSE más cuestionados de los últimos tiempos” y, por tanto, es “insólito” que se haya encargado de la denuncia penal. En ese sentido, el diputado volvió a poner sobre la mesa el hecho que tuvo al jerarca de ASSE en el centro del debate público, recordando que “tuvo cinco trabajos durante ocho meses” y que “cobró una partida por dedicación permanente”.

En declaraciones a Noticias 5, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez también cuestionó el rol de Danza en el marco de la presentación de esta denuncia penal. “Lo que sí puedo opinar es sobre un delincuente que le ha robado al Estado uruguayo”, contestó el representante al ser consultado por los señalamientos de la denuncia penal y haciendo referencia al presidente de ASSE. Siguiendo su razonamiento, el dirigente blanco preguntó “qué es lo que esconde el doctor Danza que no quiere ser investigado” en el Parlamento a través de una comisión investigadora.

La respuesta del FA

Los dichos de Rodríguez y en particular el término “delincuente” para referirse a Danza generó repercusiones en filas frenteamplistas. El diputado Sebastián Valdomir apuntó: “Uno no tiene otra alternativa que quedarse perplejo”. Remarcó que el hecho de que “una persona que tiene fueros llame a un funcionario público delincuente” implica que, por lo menos, se “tendrá que presentar en la Justicia para hacer alguna denuncia en concreto”. “Me parece que otra vez es un uso irresponsable de las facultades parlamentarias”, complementó.

En lo que tiene que ver con la investigadora, Valdomir aseguró que “la oposición fue hacer una pantalla de humo presentando cosas para otra investigadora, para tapar la denuncia que hizo el Frente Amplio”. “No hay otra lectura posible para hacer algo que lo podrían haber hecho antes y no lo hicieron”, agregó.